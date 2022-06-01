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Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan filme kız kardeşinden tepki: Ağabeyimin istemediği filmi kabul etmiyoruz

01.06.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkırın Tezenesi olarak da anılan, büyük halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatının film yapılması girişimine ailesinden tepki geldi. Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, kardeşinin filminin yapılmasına ve bu konuda çıkan tartışmalara müsaade etmediklerini söyledi. Ertuğrul, "Birileri film yapılmasını istiyor, fakat ağabeyim bunu zamanında kabul etmedi. Kendisinin kabul etmediği filmi biz de istemiyoruz" dedi. Ertaş'ın çocukları da 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmi için dava açmışlardı.

Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan filme kız kardeşinden tepki: Ağabeyimin istemediği filmi kabul etmiyoruz

2012 yılında hayatını kaybeden bozlak ustası Neşet Ertaş’ın hayatının beyazperdeye aktarılacağının duyulmasıyla Neşet Ertaş’ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul'da bu tartışmalara tepki göstererek açıklamada bulundu.

"AĞABEYİM KABUL ETMEMİŞTİ BİZ DE İSTEMİYORUZ"

Çekilecek olan filme karşı olduklarını söyleyen Neşet Ertaş’ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, “Ağabeyim sağlığında da film istemedi. Ağabeyim filme gerek yok dedi. 'Ben her şeyimi Türkiye’ye zaten anlattım' diye de konuşmuştu. Birileri film yapılmasını istiyor fakat ağabeyim bunu zamanında kabul etmedi. Kendisinin kabul etmediği filmi biz de istemiyoruz" diye konuştu.

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İKİ CİLTLİK KİTAPTAN UYARLANMASI PLANLANDI

Neşet Ertaş'ın hayatının Erol Parlak tarafından kaleme alınan Kültür ve Turizm Bakanlığının 2019'da yayımladığı iki ciltlik 'Garip Bülbül Neşet Ertaş, Hayatı, Sanatı ve Eserleri' adlı kitaptan yola çıkılarak film haline getirilmesine Ertaş'ın ailesi karşı çıkmıştı.

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Neşet Ertaş'ın çocukları Nigar Leyla Ertaş, Döne Ertaş, Hüseyin Ertaş ve Canan İlhan, babalarının hayatının filme çekilmesine asla rızalarının olmadığını söyleyerek 'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın çekilmemesi için dava açmıştı.

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Kırşehir'de merhum Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş'ta açıklama yaparak film için babasının sağlığında da müsaade etmediğini kamu oyuna açıklamıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Neşet Ertaş
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