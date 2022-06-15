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Neşet Ertaş'ın kız kardeşinden tepki: Film yapılması ile ilgili vasiyeti yok

15.06.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkırın Tezenesi olarak da anılan, büyük halk ozanı Neşet Ertaş’ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, ağabeyinin vasiyeti üzerine film yapılmasına ilişkin izninin olduğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ertuğrul, "Ağabeyim Neşet Ertaş'ın film yapılması ile ilgili bir vasiyeti yok. Ağabeyimin videolarını izlesinler. Hiçbir şekilde filmden bahsetmez" dedi.

Neşet Ertaş'ın kız kardeşinden tepki: Film yapılması ile ilgili vasiyeti yok

2012 yılında hayatını kaybeden bozlak ustası Neşet Ertaş’ın vaziyeti üzerine hayatının film yapılacağına yönelik çıkan haberlere Neşet Ertaş’ın Kırşehir'de yaşayan kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, tepki gösterdi.

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"AĞABEYİM FİLMİNİN ÇEKİLMESİNİ İSTEMEDİ"

Ağabeyinin, filminin çekilmesini istemediğini belirten Ertuğrul, "Ağabeyim filminin çekilmesini istemedi. Bizler, ailesi olarak vasiyetini yerine getirmek için film çekilmesine izin vermiyoruz. Ağabeyimin yakın arkadaşları da var. Ağabeyim adına yayınlanmış kitaplar da var ama ailenin onayı olmadığı için onlar da filme onay vermediler. O kitap yazarları da vasiyeti bilmelerinden kaynaklı filme onay vermediler" diye konuştu.

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"HİÇBİR ŞEKİLDE İZNİMİZ OLMADAN..."

Aile adına yaşanan süreçle ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Hiçbir şekilde iznimiz olmadan ve onayımız alınmadan çekilmekte olan Merhum Neşet Ertaş’ın, vasiyeti de çiğnenerek, hayatının konu edileceği duyurulan sinema filminde, Neşet Ertaş’ın eserlerinin ve icralarının kullanılmasının önlenmesi için açtığımız davamızın reddedildiğine dair basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Davamız halen yerel mahkeme aşamasında devam etmektedir. Basına yansıyan İstinaf Mahkemesi kararı, sadece Yerel Mahkeme tarafından daha önce verilmiş olan bir tedbir kararının kaldırılmasına ilişkindir. Geçici nitelikteki tedbirin bu aşamada kaldırılmasına ilişkin verilen istinaf kararı nihai bir karar değildir. Buna rağmen, kararın bazı basın organlarına davanın esastan reddedildiği şeklinde yansıtılması davalıların başından bu yana devam eden yanıltıcı ve kötü niyetli tutumlarını meşrulaştırma çabalarından ibarettir" (DHA)

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Neşet Ertaş
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