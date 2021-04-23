SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Nesibe Aydın, Galatasaray'ı 3 sayı farkla mağlup etti

Nesibe Aydın, Galatasaray'ı 3 sayı farkla mağlup etti

23.04.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Galatasaray, Nesibe Aydın'ı ağırladı.

Nesibe Aydın, Galatasaray'ı 3 sayı farkla mağlup etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Nesibe Aydın, Galatasaray'ı 71-68 yenerek 1-0 öne geçti.

İki takım arasındaki yarı final serisinin ikinci karşılaşması 25 Nisan Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan taraf finale yükselecek ve Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi olacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sinem Tetik, Tekin Özübir, Fatih Güler

Galatasaray: Asena Yalçın 2, Pelin Derya Bilgiç 14, Cansu Köksal 8, Steinberga 21, Holingsvorth 20, Sude Yılmaz, Meltem Yıldızhan 3, Miray Balotu

Nesibe Aydın: Snytsina 16, Merve Uygül 2, Peddy 27, Hebard 22, Hülya Çoklar, Büşra Akgün 4, Simon

1. Periyot: 19-12

Devre: 30-24

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
'Türkiye ligi eski heyecanına kavuşmadı''Türkiye ligi eski heyecanına kavuşmadı'
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bravo Nesibe aydın .

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Galatasaray'dan TFF'ye 1959 öncesi için başvuru

Galatasaray'dan TFF'ye 1959 öncesi için başvuru

Ümit Karan'dan olay itiraf! "Fenerbahçe ile anlaştım ama..."

Ümit Karan'dan olay itiraf! "Fenerbahçe ile anlaştım ama..."

İlkay Gündoğan: Bana 'Sen Türk müsün' diye soruyorlar!

İlkay Gündoğan: Bana 'Sen Türk müsün' diye soruyorlar!

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Erman Toroğlu'ndan Podolski'ye olay sözler

Erman Toroğlu'ndan Podolski'ye olay sözler

Ve Salih Uçan imzayı atıyor! Süper Lig devi...

Ve Salih Uçan imzayı atıyor! Süper Lig devi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.