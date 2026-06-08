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Nesli tehdit altında: Bitlis'te Türk semenderi görüntülendi

Bitlis'in Yoncabaşı köyü kırsalında gerçekleştirilen doğa gözlemleri sırasında bölgenin nadir canlı türlerinden biri olan benekli semender görüntülendi.

Nesli tehdit altında: Bitlis'te Türk semenderi görüntülendi

Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen ile Dernek Başkanı Salih Aygün tarafından yapılan saha çalışmaları esnasında, yayladaki doğal bir su kaynağında benekli semendere rastlandı. Doğal yaşam alanında gözlemlenen canlı, fotoğraf ve video ile kayıt altına alındı.

Nesli tehdit altında: Bitlis te Türk semenderi görüntülendi 1

Bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğinin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirilen benekli semender, doğaseverlerin de ilgisini çekiyor. Gözlemle ilgili açıklamada bulunan Dr. Cihan Önen, "Dernek Başkanımız Salih Aygün ile birlikte Yoncabaşı Köyü Yaylası'nda gözlem yaparken benekli semenderi su içerisinde görüntüleme fırsatı bulduk. Bölgemizin doğal güzellikleri arasında yer alan bu nadir canlıları gözlemlemek ve kayıt altına almak bizler için oldukça heyecan vericidir" dedi.

Nesli tehdit altında: Bitlis te Türk semenderi görüntülendi 2

Uzmanlar, benekli semender gibi türlerin korunmasının ekosistemin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerken, bölgedeki doğal yaşamın korunması gerektiğini vurguladı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Semender
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