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Önce güneş altında solduruyorlar sonra 500 dolara satıyorlar

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tarihi halı ve kilimler, yaz aylarında güneşte bekletilerek pastel tonlara kavuşturuluyor. Bu halılardan kullanılamayacak durumdakiler, duvar süsü, çanta ve minder gibi dekoratif ürünlere dönüştürülüyor. Fiyatları 20 dolardan 500 dolara kadar çıkan ürünler, ABD ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Türkiye'nin çeşitli köylerinden toplanan ve kullanılamayacak durumda olan tarihi halı ve kilimler, Antalya'da birtakım işlemlerden geçirilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Yıkanıp temizlenen ve güneşte bekletilen el dokuması ürünler, kesilerek duvar panosu, minder, çanta ve kapı süsü gibi ürünlere dönüştürülüp, ihraç ediliyor.

Önce güneş altında solduruyorlar sonra 500 dolara satıyorlar 1

Yaklaşık 150-200 yıllık Bergama halılarından da hazırlanan ürünler, özellikle küçük ebatlarda yurt dışındaki alıcılardan ilgi görüyor. Fiyatları 20 dolardan başlayıp 500 dolara kadar çıkan dekoratif ürünler, ABD ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

'DEĞERLENDİREREK İHRAÇ EDİYORUZ'

Önce güneş altında solduruyorlar sonra 500 dolara satıyorlar 2

Halı olarak kullanılamayan eski parçaların değerlendirildiğini kaydeden halı üreticisi Halil Börekçi, "Bunlardan duvar süsü, çanta, tablo, minder ve çuval yapıyoruz. Bu şekilde değerlendirerek ihraç ediyoruz. Halılar ilk olarak köylerden geldiğinde seçiliyor. Tamir edilemeyecek ve halı olarak kullanılamayacak durumda olanlar ayrılıyor. Daha sonra yıkanıp temizleniyor ve gerekli işlemlerden geçiriliyor. Güneşleme işlemi de tamamlandıktan sonra kullanım alanlarına göre yeniden ayrılıyor" dedi.

'KÜÇÜK PARÇALARIN SATIŞI DAHA FAZLA'

Önce güneş altında solduruyorlar sonra 500 dolara satıyorlar 3

Özellikle duvar süslerinin tercih edildiğini belirten Börekçi, "Minder, peşkir veya pano olacaklar hazırlanarak değerlendiriliyor. Bunları eşim yapıyor. Çok beğeniliyor ve satılıyor. Şu anda daha çok küçük parçalar tercih ediliyor. İnsanların büyük parçalara yüksek miktarda para ayırma imkanı olmadığı için daha küçük ürünler alınıyor. Bu nedenle küçük parçaların satışı daha fazla" diye konuştu.

'500 DOLARA KADAR ÇIKABİLİYOR'

Önce güneş altında solduruyorlar sonra 500 dolara satıyorlar 4

Yıllar önce dokunmuş halıların ürünlere değer kattığını ifade eden Halil Börekçi, "Yaptığımız pano yaklaşık 150 yıllık eski bir Bergama halısı. Bunu eski bir kilim veya çuval parçasının üzerine uygulayıp bu şekilde satışa sunuyoruz. Fiyatlar 20 dolardan başlayıp, 500 dolara kadar çıkabiliyor. Bu ürünlerin satışı diğer halılara göre daha iyi. Yurt dışına ihraç ediyoruz, ABD ve Avrupa ülkelerinde tercih ediliyor" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya halı
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