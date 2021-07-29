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Neslican Tay'ı oynayacak! Saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'tan yeni paylaşım

29.07.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay'ın hayatını anlatacak film için harekete geçildi. Tay'ı canlandıracak olan ve rol için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

Neslican Tay'ı oynayacak! Saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'tan yeni paylaşım

Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan Naz Çağla Irmak, kansere karşı verdiği mücadelesiyle kalplerde yer edinen, 2019'da ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın yaşam öyküsünü konu alan 'Demir Kadın Neslican' filminde başrol oynuyor.

Rolü için saçlarını kazıtan genç oyuncu, sosyal medya hesabından bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

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Instagram'da 1,9 milyon takipçisi bulunan 24 yaşındaki genç oyuncu, yeni imajıyla çektirdiği bir pozunu "Yeni bölüm" notuyla paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce ve beğeni aldı. Rolü için saçlarını kazıtan Irmak'a "Seninle gurur duyuyoruz" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Neslican Tay
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