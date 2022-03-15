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Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Çok güzelsin!

15.03.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neslihan Atagül, kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu'nun fotoğraflarına kayıtsız kalmadı. Atagül, "Çok güzelsin!" diyerek, eşine övgü yağdırdı.

Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Çok güzelsin!

Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten Doğulu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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"DÜNDEN..."

Şimdilerde ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu, eşine verdiği pozları Instagram'dan paylaştı. Ormanlık alanda karın keyfini çıkaran ikiliden Doğulu, fotoğraflarını, "Dünden..." notuyla yayınladı.
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"ÇOK GÜZELSİN!"

Atagül de eşinin paylaşımlarına kayıtsız kalmadı. Oyuncu, Kadir Doğulu'ya, "Çok güzelsin!" şeklinde seslendi. Ünlü isim, yorumuna kalp emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül
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