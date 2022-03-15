Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Çok güzelsin!

Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten Doğulu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"DÜNDEN..."

Şimdilerde ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu, eşine verdiği pozları Instagram'dan paylaştı. Ormanlık alanda karın keyfini çıkaran ikiliden Doğulu, fotoğraflarını, "Dünden..." notuyla yayınladı.



"ÇOK GÜZELSİN!"

Atagül de eşinin paylaşımlarına kayıtsız kalmadı. Oyuncu, Kadir Doğulu'ya, "Çok güzelsin!" şeklinde seslendi. Ünlü isim, yorumuna kalp emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.



