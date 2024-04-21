Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'yu doğum gününde öpmeye doyamadı! "Sen gel yavrum şöyle"

Fatih Harbiye dizisinde başrolü paylaşıp sevgili olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, 2016 yılında evlenmişti.

Dizi aşkı gerçek olan çift, özel hayatlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almayı başarıyorlar.

BİRLİKTE ÇEKİLMİŞ POZLARINI PAYLAŞTI

Yaklaşık 9 yıldır Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutladı.

Neslhan Atagül, sosyal medya hesabından Kadir Doğulu ile birlikte oldukları fotoğrafları yayınlayıp; "Sen gel yavrum şöyle. İyi ki iyi ki iyi ki!" ifadeleri kullandı.

Atagül'ün eşini öpmelere doyamadığı pozları ise sosyal medyada çok konuşuldu.







