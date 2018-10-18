MAGAZİN

Neslihan Atagül jüri üyesi olacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.10.2018 14:54 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek ulusal kısa metraj film yarışmasında Neslihan Atagül, jüri üyesi olacak.

Neslihan Atagül jüri üyesi olacak

9-15 Kasım tarihlerinde Malatya’da gerçekleşecek festival kapsamında Neslihan Atagül, sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Film yarışmasının diğer jüri üyeleri ise Emre Konuk, Ömer Sevimli, Tuba Özden Deniz ve Natali Yeres olacak.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenli. 13 yaşına geldiğinde Neşe Erberk'in sahibi olduğu Erberk Ajans'ın numarasını bulup adresini aldı ve annesiyle gidip kaydını yaptırdı. Bir ay sonra da bir reklam filminde oynadı. 2006 yılında Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Deniz karakteri ile oyunculuk dünyasına adım attı.

Yine 2006 yılında ilk uzun metrajlı filmi 'İlk Aşk' da Vahide Gördüm, Çetin Tekindor ile birlikte oynadı. Bu filmdeki rolü ile Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülünü aldı.

2011'de, Mahsun Kırmızıgül'ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı “Hayat Devam Ediyor” adı dizide Neslihan Atagül; Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar, Arif Erkin Güzelbeyoğlu gibi ustalarla birlikte rol aldı.

2012 yılında Yeşim Ustaoğlu'nun yazıp, yönettiği, başrollerinde Neslihan Atagül, Özcan Deniz, Nihal Yalçın ve Barış Hacıhan'ın yer aldığı ve otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan "Araf" filminde, genç oyuncu Neslihan Atagül performansıyla göz doldurdu.

Neslihan Atagül, 2013 yılında Peyami Safa’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen’in yaptığı, başrolerini Kadir Doğulu, Yunus Emre Yıldırımer ile paylaştığı "Fatih-Harbiye" adlı televizyon dizisinde oynadı.

ÖDÜLLERİ

2013 - 45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Araf)

2012 - 25. Tokyo Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Araf)

2012 - Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü (Araf)

2012 - Moskova 2morrow Film Festivali Şimdinin ve Geleceğin En İyi Oyuncusu Ödülü (Araf)

2007 - Altın Koza Film Festivali Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü (İlk Aşk)

2013 - 45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Araf)

2012 - 25. Tokyo Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Araf)

2012 - Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü (Araf)

2012 - Moskova 2morrow Film Festivali Şimdinin ve Geleceğin En İyi Oyuncusu Ödülü (Araf)

2007 - Altın Koza Film Festivali Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü (İlk Aşk)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Emily Ratajkowski kendi tasarımını giydi!Emily Ratajkowski kendi tasarımını giydi!
Yasemin Özilhan: Erkek çocuk istiyorumYasemin Özilhan: Erkek çocuk istiyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
neslihan atagül Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Uluslararası Film Festiv

En Çok Okunan Haberler

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

UEFA o kulübü men etti!

UEFA o kulübü men etti!

Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'

Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Kızına İstanbul ismini koymuştu! Okan Bayülgen'in kızı büyüdü

Kızına İstanbul ismini koymuştu! Okan Bayülgen'in kızı büyüdü

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

İlginizi Çekebilir

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Aleyna Tilki'nin şortlu paylaşımına 'photoshop' yorumu

Aleyna Tilki'nin şortlu paylaşımına 'photoshop' yorumu

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
yahu bunun ne geçmişi var ki jüri olacak daha dünün çocuğu bunlar bee
yıllarını sinemaya vermiş olduğu kadar önemli oyuncu varken, birkaç dizide oynamış genç birini juri seçmeleri Abese kaçmış
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serenay Sarıkaya'nın senaryo krizi

Serenay Sarıkaya'nın senaryo krizi

Cem Yılmaz'dan yeni gösteri: İsmi duyan pahalı sanıyor

Cem Yılmaz'dan yeni gösteri: İsmi duyan pahalı sanıyor

Murat Yıldırım’dan eşine doğum günü sürprizi!

Murat Yıldırım’dan eşine doğum günü sürprizi!

Emily Ratajkowski kendi tasarımını giydi!

Emily Ratajkowski kendi tasarımını giydi!

Yasemin Özilhan: Erkek çocuk istiyorum

Yasemin Özilhan: Erkek çocuk istiyorum

Didem Soydan eski telefonunu isteyen öğrenciye bakın ne dedi!

Didem Soydan eski telefonunu isteyen öğrenciye bakın ne dedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.