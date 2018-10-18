Neslihan Atagül jüri üyesi olacak

9-15 Kasım tarihlerinde Malatya’da gerçekleşecek festival kapsamında Neslihan Atagül, sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Film yarışmasının diğer jüri üyeleri ise Emre Konuk, Ömer Sevimli, Tuba Özden Deniz ve Natali Yeres olacak.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenli. 13 yaşına geldiğinde Neşe Erberk'in sahibi olduğu Erberk Ajans'ın numarasını bulup adresini aldı ve annesiyle gidip kaydını yaptırdı. Bir ay sonra da bir reklam filminde oynadı. 2006 yılında Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Deniz karakteri ile oyunculuk dünyasına adım attı.

Yine 2006 yılında ilk uzun metrajlı filmi 'İlk Aşk' da Vahide Gördüm, Çetin Tekindor ile birlikte oynadı. Bu filmdeki rolü ile Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülünü aldı.

2011'de, Mahsun Kırmızıgül'ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı “Hayat Devam Ediyor” adı dizide Neslihan Atagül; Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar, Arif Erkin Güzelbeyoğlu gibi ustalarla birlikte rol aldı.