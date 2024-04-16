Neslihan Atagül TikTok'a girdi! İlk paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Deniz' karakteriyle ekran macerasına başlayan Neslihan Atagül 'Fatih Harbiye' ile 'Kara Sevda' gibi başarılı yapımlarda da rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Özel hayatına ilişkin sürekli dolaşan söylentilerle sık sık magazin gündeminde yer alan Atagül, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

TİKTOK'A GİRDİ

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Atagül şimdi de TikTok'a girdi. Atagül, hesabından evinin bahçesinde toprakla uğraştığı anları paylaştı.

TULUM GİYDİ, ÇAPA YAPTI

Bahçe işleriyle ilgilenirken kameralara poz veren Atagül'ün, doğal ve samimi hali büyük ilgi gördü. Evinin bahçesini tarlaya dönüştüren oyuncu, yeni tohumları ekmeden önce çapa yaptı.

Kendisine eşlik eden köpekleri ile birlikte bahçe sulayan Atagül, görüntüleri "Toprak işi bizden sorulur" notu ile yayınladı. Neslihan Atagül'ün paylaşımı 20 saatte 400 bin izlendi.