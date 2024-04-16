MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Neslihan Atagül TikTok'a girdi! İlk paylaşımı sosyal medyayı salladı

Neslihan Atagül TikTok'a girdi! İlk paylaşımı sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.04.2024 13:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl eşi Kadir Doğulu hakkındaki ihanet iddiaları nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen Neslihan Atagül şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Atagül şimdi de TikTok'a girdi. Ünlü ismin ilk paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Neslihan Atagül TikTok'a girdi! İlk paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Deniz' karakteriyle ekran macerasına başlayan Neslihan Atagül 'Fatih Harbiye' ile 'Kara Sevda' gibi başarılı yapımlarda da rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Özel hayatına ilişkin sürekli dolaşan söylentilerle sık sık magazin gündeminde yer alan Atagül, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

neslihan 1

TİKTOK'A GİRDİ

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Atagül şimdi de TikTok'a girdi. Atagül, hesabından evinin bahçesinde toprakla uğraştığı anları paylaştı.

neslihan 2

TULUM GİYDİ, ÇAPA YAPTI

Bahçe işleriyle ilgilenirken kameralara poz veren Atagül'ün, doğal ve samimi hali büyük ilgi gördü. Evinin bahçesini tarlaya dönüştüren oyuncu, yeni tohumları ekmeden önce çapa yaptı.

neslihan 3

Kendisine eşlik eden köpekleri ile birlikte bahçe sulayan Atagül, görüntüleri "Toprak işi bizden sorulur" notu ile yayınladı. Neslihan Atagül'ün paylaşımı 20 saatte 400 bin izlendi.

neslihan 4

Tek celsede boşanmıştı! Aşkını böyle ilan etti Tek celsede boşanmıştı! Aşkını böyle ilan etti

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dudak dudağa görüntüleri olay olmuştu... Cansu Taşkın'dan açıklama gecikmediDudak dudağa görüntüleri olay olmuştu... Cansu Taşkın'dan açıklama gecikmedi
'Kocam terk etmedi' dedi! Bomba halini paylaştı'Kocam terk etmedi' dedi! Bomba halini paylaştı
Onlar bir araya geldi! Sosyal medya yıkıldıOnlar bir araya geldi! Sosyal medya yıkıldı
Anahtar Kelimeler:
Neslihan Atagül magazin karakteri
En Çok Okunan Haberler
Polis memuru silahını çekti, ortalığı kan gölüne çevirdi

Polis memuru silahını çekti, ortalığı kan gölüne çevirdi

Naci Görür'den kritik uyarı! 'Depremden daha fazla zarar verir'

Naci Görür'den kritik uyarı! 'Depremden daha fazla zarar verir'

Diyarbakır ve İstanbul'dan korkunç intihar görüntüleri!

Diyarbakır ve İstanbul'dan korkunç intihar görüntüleri!

İran saldırısı sonrası sıra İsrail'e geçti: Nükleer tehdit açıklandı!

İran saldırısı sonrası sıra İsrail'e geçti: Nükleer tehdit açıklandı!

Benzinin 45 lira olmasının sorumlusunu böyle haykırdı

Benzinin 45 lira olmasının sorumlusunu böyle haykırdı

Bunalıma girince akrep yiyerek intihar etti

Bunalıma girince akrep yiyerek intihar etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.