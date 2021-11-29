Neslihan Atagül'ü aldattığı iddia edilen Kemal Doğulu paylaştı! "Ödül gecesi barıştılar"

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğiyle ilgili iddialar gündeme bomba gibi düştü. Onur Akay Doğulu'nun karısının aldattığını iddia etti.

Çift Dubai'ye de ayrı gidince gözler bu iddiaya çevrildi. Atagül DIAFA ödül töreninde “Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu” ödülünü aldı. Atagül, yaptığı açıklamada eşi Kadir Doğulu’ya teşekkür etti.

"BÜTÜN ÖDÜLLERİ SANA VERMEK İSTERLERDİ"

İddialar sürerken Kadir Doğulu'dan da bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından eşinin fotoğrafını paylaşan Doğulu, altına, 'Keşke herkes benim gibi görebilse seni, güzel gönlünü, hür vicdanını geleceğe dair ümitlerini… O zaman bir değil, bütün ödülleri sana vermek isterlerdi. Tebrik ederim yetenekli ve güzel sevdiğim… Daha nicelerine' mesajını düştü.

"BENCE ARALARINDA SORUN VARDI"

Söylemezsem Olmaz sunucuları Bircan Bali ve Seren Serengil, Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’ün evliliğinde sorun olduğuna yönelik haberleri değerlendirdi.

Bircan Bali “Aralarında bence sorun vardı, ödül gecesi barıştılar. Neslihan ödül alırken eşine ‘Eşim Kadir’e teşekkür ederim’ dedi. Orada eşinin ismini söyleyiş tarzı ve yüz ifadesinden belliydi” dedi

