Mynet Trend

Neslihan Doğrusöz'den bakirelik itirafı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 13.09.2019 09:28 | Son Güncelleme

Cinsiyet yönelimini değiştiren Neslihan Doğrusöz, katıldığı programda değişiminden önce hiç erkeklerle birlikte olmadığını ve bakire olduğunu itiraf etti!

Katıldığı moda programıyla adını duyuran 33 yaşındaki Neslihan Doğrusöz, ameliyatsız cinsiyet değiştirdi. Sakal ektiren Doğrusöz, adını da Doruk olarak değiştirdi. Bir programa konuk olan Doğrusöz, samimi açıklamalarla yeniden gündem oldu.

Gazeteci Sibel Arna'nın YouTube kanalı üzerinden yayınlanan 'Sibel Arna ile Sırrı Nedir?' isimli programa konuk olan Doğrusöz, çocukluğundan bu yana yaşadığı tüm süreçleri şu sözlerle anlattı:

"Küçüklüğümden beri kendimi hep erkek hissettim. Ablalarımın yataklarının başında Tarkan'ın posteri varken benim Ahu Tuğba ve Hülya Avşar'ın posterleri vardı. Bir kız arkadaşım vardı ama ailelerimiz bilmediği için yan yanayken kanka gibi takılıyorduk. El ele gezen çiftlere çok özenirdim.

"BAKİREYİM"

Hiçbir erkek arkadaşım olmadı. Süreçten önce de bakireydim. Değişimde önce erkeklerden bir teklif geldiğinde direkt 'Sen gaysin herhalde, erkeklerden hoşlanıyorsun' diyordum. Bana yürüyen erkeklerle her seferinde kankaya bağlıyorduk olayı. Ama hiçbir zaman bir erkekten hoşlanmadım.

ameliyatsiz-cinsiyet-degistiren-neslihan-dogrusoz-12419877_4267_m

"BABAM ESKİ AKTÖRLERDEN"

Toplum baskısı, aile korkusu derken değişim için çok geç kaldım. Ailem şu an beni çok destekliyor. 18 yaşında ailemden uzaklaşmak istedim çünkü annem benim boxerlarımı yıkamak zorunda değil ya da babam erkek parfümlerimi görmek zorunda değil. Babam eski aktörlerdendi Tufan Doğrusöz.

"KADINLIK HORMONU ALDIM"

Babam bir dönem beni arayarak 'Ne ölüme ne ölüne' dedi bir sene hiç ailemi görmedim. Sonra eve gittim annemlerle sarılıp ağlaştık. Babam istediği için kadınlık hormonu aldım ve ilk defa sütyen giydim. Ailecek bir Neslihan'ı zorladık. Göğüslerim zaten çok küçüktü şimdi aldırdım. Bir yıllık bir ilişkim var hayatımda kendimi hiç lezbiyen gibi görmedim hep erkek olarak gördüm.

neslihan-dogrusoz-doruk-do

"ERKEKLİK HORMONU KULLANIYORUM"

Erkeklik hormonu için testosteron kullanıyorum. Bu da sinir yapan bir şey. Vücudum da spor yaptığım için değişiyor. Sakal eklettirirken çok acı çektim. 11 saat sürdü. İşlem sırasında uyuşturulduğu için o an acı hissetmedim. Aynaya baktığım sırada Neslihan'la vedalaştığım için ağladım. Bu süreç benim çok hoşuma gidiyor. Benim ben olmamım sırrı cesaret. 16 yaşındayken enseme yaptırdığım dövme de bile 'Kendini keşfetmek büyük cesaret işidir" yazıyor. Selin Ciğerci, Rüzgar Erkoçlar, Bülent Ersoy gibi isimler bana cesaret verdi. Umarım ben de başkalarına cesaret veririm."

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
Burcu Kıratlı Sinan Akçıl'ı unutmaya çalışıyorBurcu Kıratlı Sinan Akçıl'ı unutmaya çalışıyor
'Kocam dublorümü öpmeye çalıştı!''Kocam dublorümü öpmeye çalıştı!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Neslihan Doğrusöz Neslihan Doğrusöz son hali

En Çok Okunan Trend Haberler

Beşiktaşlı yıldızın mesajlarını ifşa etti!

Beşiktaşlı yıldızın mesajlarını ifşa etti!

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı

18 yaşındaki genci vurdu! Sebebi 'pes' dedirtti

18 yaşındaki genci vurdu! Sebebi 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İvana Sert, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirdi

İvana Sert, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirdi

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Onur Büyüktopçu yeni programıyla şaşırtacak!

Onur Büyüktopçu yeni programıyla şaşırtacak!

Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burcu Kıratlı Sinan Akçıl'ı unutmaya çalışıyor

Burcu Kıratlı Sinan Akçıl'ı unutmaya çalışıyor

Sophie Turner’dan ilginç itiraf: Kocam dublorümü öpmeye çalıştı!

'Kocam dublorümü öpmeye çalıştı!'

Demet Akalın taksiciye ateş püskürdü: Bulacağım seni hıyar

Taksiciye ateş püskürdü: Bulacağım seni hıyar

Can Yaman Diriliş Osman'a mı katılıyor?

Can Yaman Diriliş Osman'a mı katılıyor?

Aslıhan Doğan’dan 'Berkay' davasına ilk yorum!

Aslıhan Doğan’dan 'Berkay' davasına ilk yorum!

Yağmur Taktaş'tan Emre Mor açıklaması! 'Evinde görüşme teklif etti'

Emre Mor açıklaması olay oldu! 'Buluştuk ama...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.