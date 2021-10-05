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Neslihan Yeldan, çok beğenildi! Evlilik Hakkında Her Şey dizisine geri dönüyor

05.10.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı Aydan karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Neslihan Yeldan, başarılı performansları ile birçok izleyicinin yakından tanıdığı bir isim. Yeldan, ilk bölümünde konuk oyuncu olarak katıldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisine geri dönüyor.

Neslihan Yeldan, çok beğenildi! Evlilik Hakkında Her Şey dizisine geri dönüyor

Neslihan Yeldan, Sen Çal Kapımı dizisinin finalinden sonra bir süre dinlenme fırsatı buldu. Fox TV’de başlayan Evlilik Hakkında Her Şey isimli dizinin ilk bölümüne konuk oyuncu olarak katılan Neslihan Yeldan, performansıyla izleyiciler tarafından çok beğenildi.

Oyuncunun hikâyenin ilerleyen dönemlerinde yeniden dizide yer alacağı ortaya çıktı. 1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelen usta oyuncu, uzun yıllardır hem dizi hem sinema hem de tiyatro sahnesinde yer alıyor.

NESLİHAN YELDAN’IN YER ALDIĞI DİZİLER

Son yıllarda dizilere daha fazla ağırlık veren oyuncu; Kuzey Güney, Kiraz Mevsimi, İstanbullu Gelin gibi çok iddialı projelerde rol aldı. Sen Çal Kapımı dizisinde de çok beğenilen oyuncu, yeniden Fox TV ekranına dönüyor.

Gökçe Bahadır’ın yıllar sonra izleyici ile buluştuğu Evlilik Hakkında Her Şey isimli dizide konuk oyuncu olan Neslihan Yeldan, önümüzdeki haftalarda bir kez daha dizide kendini gösterecek.

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Neslihan Yeldan
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