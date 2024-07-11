Neslim Güngen'in kasası, ünlü modacının eski sevgilisi çıktı! Fenomenler soruşturmasında şok bağlantı: Gökhan Göz firarda

Sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturma kapsamında ses getirecek bir ayrıntı daha ortaya çıktı. İş insanı Gökhan Göz firari olarak aranıyor. Bir zamanlar Gülşah Saraçoğlu'yla birlikte olan Gökhan Göz, gözaltına alınan fenomen Neslim Güngen'in kasasıymış! Güngen, Dilan Polat'ı sektöre soktuğunu iddia ediyordu...

GÜZELLİK SAHİBİ MERKEZİ ÇİFTE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'fenomenlere' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheliyi takibe aldı. MASAK raporları, fenomenlerin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişiler incelenirken, sosyal medya hesabından sık sık lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler paylaşan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen’e yönelik operasyon düzenlendi.



Neslim Güngen ile İnanç Güngen

61 GÖZALTI

Mali ekiplerinin çalışmalarının ardından İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik düzenlenen operasyonda Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen ile çok sayıda kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 61’e yükseldi.



Neslim Güngen

GÖKHAN GÖZ DE ARANIYOR

Polisin teknik takibi sonucu Neslim Güngen’in kasasının bir dönem modacı Gülşah Saraçoğlu ile sevgili olan iş insanı Gökhan Göz olduğu tespit edildi. Göz’ün dosyada da isminin şüpheli sıfatıyla geçtiği ve firari olarak arandığı öğrenildi.



Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığın değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirilmişti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimi zgün İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 134 adrese yapılan baskınlarda, fenomenler Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alınmıştı.

(İHA-DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

