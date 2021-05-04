Nesrin Cavadzade'den Yasak Elma paylaşımı! "Şahika'nın ardından dökülen gerçek gözyaşları"

Yasak Elma'da Cansu'nun yalıdaki partiye düzenlediği silahlı saldırıda ölen kişinin Şahika olduğu ortaya çıkmıştı. Yasak Elma'nın 3 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde ise Şahika için cenaze töreni yapıldı.

"ŞAHİKA'NIN ARDINDAN DÖKÜLEN..."

Yasak Elma'nın en kritik karakterlerinden biri olan Şahika'yı canlandıran Nesrin Cavadzade ise diziye veda etti. Ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.



Cavadzade paylaşımında "İşte Şahika'nın ardından dökülen yegane gerçek gözyaşları" notuyla dizi setinde tabut başında ağlayan menajeri Hayati Akbaş'ın görüntülerini paylaştı.





