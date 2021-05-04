MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Nesrin Cavadzade'den Yasak Elma paylaşımı! "Şahika'nın ardından dökülen gerçek gözyaşları"

Nesrin Cavadzade'den Yasak Elma paylaşımı! "Şahika'nın ardından dökülen gerçek gözyaşları"

04.05.2021 02:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de ekrana gelen Yasak Elma'dan ayrılan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Dizinin son bölümünde Şahika'nın cenaze töreni yapıldı. Nesrin Cavadzade ise "İşte Şahika'nın ardından dökülen yegane gerçek gözyaşları" notuyla paylaşım yaptı.

Nesrin Cavadzade'den Yasak Elma paylaşımı! "Şahika'nın ardından dökülen gerçek gözyaşları"

Yasak Elma'da Cansu'nun yalıdaki partiye düzenlediği silahlı saldırıda ölen kişinin Şahika olduğu ortaya çıkmıştı. Yasak Elma'nın 3 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde ise Şahika için cenaze töreni yapıldı.

Yasak Elma_109 (2)

"ŞAHİKA'NIN ARDINDAN DÖKÜLEN..."

Yasak Elma 109. bölüm final sahnesi! Ender ve Yıldız'ın Hasan Ali planı! "Son kez güçlerimizi birleştireceğiz"Yasak Elma 109. bölüm final sahnesi! Ender ve Yıldız'ın Hasan Ali planı! "Son kez güçlerimizi birleştireceğiz"

Yasak Elma'nın en kritik karakterlerinden biri olan Şahika'yı canlandıran Nesrin Cavadzade ise diziye veda etti. Ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
şahika2

Cavadzade paylaşımında "İşte Şahika'nın ardından dökülen yegane gerçek gözyaşları" notuyla dizi setinde tabut başında ağlayan menajeri Hayati Akbaş'ın görüntülerini paylaştı.

şahika1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Çukur'da şoke eden final! Gerçek ortaya çıktıÇukur'da şoke eden final! Gerçek ortaya çıktı
Yıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimiYıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimi
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Nesrin Cavadzade
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Tam kapanmada çırılçıplak denize girdi

Tam kapanmada çırılçıplak denize girdi

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kuşadası'nda sahile ölü köpek balığı vurdu

Kuşadası'nda sahile ölü köpek balığı vurdu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Boşanma yaramadı! Son hali hayranlarını korkuttu

Boşanma yaramadı! Son hali hayranlarını korkuttu

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Bu sefer dozunu kaçırdı! Türklere hakaret etti

Bu sefer dozunu kaçırdı! Türklere hakaret etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.