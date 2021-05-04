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Yasak Elma 109. bölüm final sahnesi! Ender ve Yıldız'ın Hasan Ali planı! "Son kez güçlerimizi birleştireceğiz"

04.05.2021 02:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 109. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika'nın cenaze töreni yapıldı. Son bölüm final sahnesine ise Yıldız ve Ender'in Hasan Ali'ye karşı ortak planı damga vurdu. Ender'in "Her zaman yaptığımızı ve en iyi bildiğimizi yapacağız. Bu şirketi alacağız. Son kez güçlerimizi birleştireceğiz" sözleriyle Yıldız'ı ikna etti. Ender'in "Kork bizden Hasan Ali başkan" sözleri dikkat çekti.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 109. son bölümüyle 3 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana geldi. Sezon sonunda final yapmaya hazırlanan Yasak Elma'nın son bölümünde Şahika'ya veda edildi.
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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Nesrin Cavadzade'den Yasak Elma paylaşımı! &quot;Şahika'nın ardından dökülen gerçek gözyaşları&quot;Nesrin Cavadzade'den Yasak Elma paylaşımı! "Şahika'nın ardından dökülen gerçek gözyaşları"

Şahika’nın ölümü herkesi şoke ederken, bundan en çok etkilenen kişi Kaya’dır.

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Ender, Kaya’ya destek olmak için tüm geçmiş hesaplaşmalarını bırakarak onun yanında olur.

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Hasan Ali ise Şahika’nın ölümünü hisseleri almak için fırsat bilir ve harekete geçer.

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Ender ve Yıldız’ın birlik olma vakti gelmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
FOX Yasak Elma dizisi Nesrin Cavadzade
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