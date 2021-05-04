Yasak Elma 109. bölüm final sahnesi! Ender ve Yıldız'ın Hasan Ali planı! "Son kez güçlerimizi birleştireceğiz"

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 109. son bölümüyle 3 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana geldi. Sezon sonunda final yapmaya hazırlanan Yasak Elma'nın son bölümünde Şahika'ya veda edildi.



YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika’nın ölümü herkesi şoke ederken, bundan en çok etkilenen kişi Kaya’dır.

Ender, Kaya’ya destek olmak için tüm geçmiş hesaplaşmalarını bırakarak onun yanında olur.



Hasan Ali ise Şahika’nın ölümünü hisseleri almak için fırsat bilir ve harekete geçer.

Ender ve Yıldız’ın birlik olma vakti gelmiştir.



