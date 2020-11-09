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Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan’ı öpücüklere boğdu! Aşk ilanı olarak yorumladı!

09.11.2020 15:49 | Son Güncelleme:
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Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan’ı öpücüklere boğdu! Aşk ilanı olarak yorumladı!

Fox TV ekranlarına gelen baş rollerini Nesrin Cavadzade, Eda Ece, Şevval Sam ve Talat Bulut’un paylaştığı Yasak Elma setinden aşk haberleri yükselmeye başladı. Dizi aşkı gerçeğe dönen Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan’ın sosyal medyadan yaptıkları paylaşım aşk itirafı olarak yorumlandı.

Yasak Elma dizisinden ayrılacağı konuşulan Gökhan Alkan ve rol arkadaşı Nesrin Cavadzade’nin sosyal medya paylaşımları magazin gündemine bomba gibi düştü. Başarılı oyuncular kalp emojisi ekleyerek beraber çekilen bir pozlarını peşi sıra sosyal medya hesaplarından paylaşmayı tercih etti.

MUTLULUK MESAJLARI YAĞDI

gökhan alkan

Güzel oyuncunun Gökhan Alkan’ı yanağından öperken çekilen pozu sosyal medyada büyük ses getirmeyi başardı. Gökhan Alkan’ın siyaz-beyaz olarak paylaşmayı tercih ettiği fotoğrafı, Nesrin Cavadzade renkli olarak sayfasına koydu.

nesrin cavadzade

Ünlü oyuncuların yaptığı paylaşımlar ilan-ı aşk olarak algılandı. Kalp emojisiyle art arda paylaşım yapan ünlü isimler henüz aşk iddialarına dair bir açıklama yapmayı tercih etmedi. İkilinin fotoğrafına mutluluk mesajları yağdı.

‘EVLENİRSEM HABERİNİZ OLUR’

nesrin 2

Geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalanan güzel Nesrin Cavadzade, evlilik açıklamasıyla adından söz ettirmişti. Talat Bulut’un “Nesrin Cavadzade evleniyor” açıklaması sorulan güzel oyuncu, “Evlenirsem haberiniz olur” cevabını vermişti. Nesrin Cavadzade’nin sosyal medya paylaşımının sonrasında yeniden evlilik haberlerinin fitili ateşlendi.

nesrin yorum

Çıkan aşk ve evlilik haberlerine gönderme yapan güzel oyuncu Gökhan Alkan'ın paylaşımına "Alın yazın" yorumunu ekledi.

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hayırlı işler.

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