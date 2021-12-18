Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’a: Derhal ondan ayrıl

'Kalp Yarası' adlı dizide Ferit ve Ayşe karakterlerini canlandıran Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Gerçek hayatta Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan Gökhan Alkan'ın, partneri Yağmur Tanrısevsin ile uyumu sonrası bomba yorumlar yapıldı.

KALP YARASI DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanmaktadır.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Sosyal medyaya düşen nikah fotoğrafları sonrası Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin fanlarından çarpıcı yorumlar geldi.

DERHAL NESRİN CAVADZADE’DEN AYRIL

Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in bazı hayranları, "Gökhan Alkan abi sen derhal Nesrin Cavadzade'den ayrıl. Yağmur Tanrısevsin ile evlen", "Her açıdan çok uyumlusunuz" ve "Enerjiniz çok güzel. Birbirinize çok yakışıyorsunuz" yorumlarında bulundular.

ÖPÜŞME YASAĞI İDDİALARI

Geçtiğimiz günlerde Nesrin Cavadzade'nin, Kalp Yarası adlı dizide Yağmur Tanrısevsin ile başrolü paylaşan sevgilisi Gökhan Alkan'a öpüşme yasağı getirdiği iddia edilmişti.

Bunun üzerine açıklama yapan Nesrin Cavadzade "Benim kimsenin icra ettiği sanata bir müdahalem olamaz. Bu kişi sevgilim olsa bile' diyerek çıkan haberleri yalanlamıştı.

