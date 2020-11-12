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Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı

12.11.2020 09:11 | Son Güncelleme:
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Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı

Yasak Elma'nın oyuncuları Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşk yaşamaya başlamıştı. Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırarak evliliğe bir adım daha attı.

'Yasak Elma' adlı dizide rol alan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aşklarını sosyal medyada ilan ederek takipçilerini şaşırtmıştı.

Evleneceklerine dair iddialar ortaya atılan çift, Tarabya'daki bir restoranda görüntülendi. Çifte, Cavadzade'nin anne ve babasını da eşlik etmesi evlilik dedikodularını alevlendirdi.

NESRİN (5)
Alkan, mekan çıkışında gazetecilerin sorularına, "Fazla söze gerek yok. Aile yemeği yedik, çok mutluyuz" yanıtını verdi.

NESRİN (4)

Gökhan Alkan geçtiğimiz hafta, "Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bende de var bir şeyler ama siz görememişsinizdir" diyerek aşık olduğunun sinyalini vermişti.

NESRİN (21)
Cavadzade'nin Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşı Talat Bulut, "Nesrin evleniyor. Sizden kaçıyor. Gerisini siz bulun" diyerek kafaları karıştırmıştı. (SnobMagazin)

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