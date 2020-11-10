Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan fotoğrafındaki bomba detay! Olay oldu

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin sevilen oyuncularından 38 yaşındaki Nesrin Cavadzade ile 32 yaşındaki Gökhan Alkan'ın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyayı salladı.

Geçtiğimiz günlerde sohbet ettiği basın mensuplarına "Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bizim de gönlümüzde bir şeyler vardır ama siz görememişsinizdir. Bundan sonra daha dikkatli olursanız gözden kaçmayacaktır" diyen Gökhan Alkan, bugün Cavadzade ile aynı anda fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti.

ikili, aşk dolu fotoğraflarına açıklama yazmak yerine sadece kalp emojisi koydu.

Nesrin Cavadzade ile yeni bir aşka başladığını duyuran Gökhan Alkan’ın, photoshop ile dişlerini düzelttiği ortaya çıktı. Alkan’ı, yeni sevgilisi Cavadzade’nin orjinal fotoğrafı paylaşması ele verdi.

