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Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan fotoğrafındaki bomba detay! Olay oldu

10.11.2020 09:03 | Son Güncelleme:
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Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan fotoğrafındaki bomba detay! Olay oldu

Yasak Elma'nın oyuncuları Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade’nin aynı anda paylaştıkları fotoğraf sosyal medyaya damga vurdu! Nesrin Cavadzade’nin “alın yazın” yorumuyla paylaştığı fotoğraftaki detay sosyal medyayı salladı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin sevilen oyuncularından 38 yaşındaki Nesrin Cavadzade ile 32 yaşındaki Gökhan Alkan'ın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyayı salladı.

Geçtiğimiz günlerde sohbet ettiği basın mensuplarına "Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bizim de gönlümüzde bir şeyler vardır ama siz görememişsinizdir. Bundan sonra daha dikkatli olursanız gözden kaçmayacaktır" diyen Gökhan Alkan, bugün Cavadzade ile aynı anda fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti.

Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan’ı öpücüklere boğdu! Aşk ilanı olarak yorumladı!Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan’ı öpücüklere boğdu! Aşk ilanı olarak yorumladı!

ikili, aşk dolu fotoğraflarına açıklama yazmak yerine sadece kalp emojisi koydu.

Ekran Alıntısı

Nesrin Cavadzade ile yeni bir aşka başladığını duyuran Gökhan Alkan’ın, photoshop ile dişlerini düzelttiği ortaya çıktı. Alkan’ı, yeni sevgilisi Cavadzade’nin orjinal fotoğrafı paylaşması ele verdi.

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