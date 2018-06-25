MAGAZİN

Nesrin Cavadzade yeni sevgilisiyle gündemde

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2018 10:24 | Son Güncelleme

La Casa De Papel'in yeni sezonunda oynayacağı ve rolü için yanıt beklediği öne sürülen Nesrin Cavadzade, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Nesrin Cavadzade yeni sevgilisiyle gündemde

La Casa De Papel'in yeni sezonu için görüşme yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Nesrin Cavadzade bu kez yeni sevgilisiyle gündemde.

Son olarak Bizim Hikaye dizisiyle ekranlarda boy gösteren Cavadzade, bir süredir birlikte olduğu Alihan isimli sevgilisiyle ilk kez objektiflere yansıdı.

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Bir teknoloji mağazasına giren ikili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince panikleyerek birbirlerinden uzaklaştı.

Öte yandan Hürriyet'te yer alan habere göre; 35 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde La Casa De Papel dizisi için Londra’ya gitti.

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