Nesrin Cavadzade'yle aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Buray ev partisinde dansözle yarı çıplak dans etti! O anlar olay oldu...

Sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da gündemde kalan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin geçtiğimiz aylarda şarkıcı Buray'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Sevgili kriterleri ile dikkat çeken Cavadzade, hazırlanmak için uzun zaman harcamadığını anlatmıştı. Sevgili kriterinin de hızlı hazırlanan bir erkek olduğunu vurgulayan Cavadzade, Buray'la alışveriş yaparken görüntülenmişti.

Şarkıcı Buray, Nesrin Cavadzade ile çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu. Buray, “Nesrin benim yakın arkadaşım. Birlikte spora gidiyoruz, samimiyiz. Aramızda öyle bir şey yok” diyerek iddiaları yalanlamıştı.

DANSÖZLE YARI ÇIPLAK DANS ETTİ!

İddialar sürerken bir ev partisinde bir araya gelen Nesrin Cavadzade ve Buray dansözle karşılıklı dans etti. Şarkıcı Buray'ın yarı çıplak halde dans etmesi ise gündem oldu.