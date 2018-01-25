Nesrin Cevadzade'den göğüs dekolteli paylaşım!

FOX’da yayınlanan ‘Bizim Hikaye’ isimli dizide rol alan Nesrin Cevadzade son dönemde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Cevadzade sosyal medya hesabından yaptığı göğüs dekolteli paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

CESUR NESRİN

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Nesrin Cevadzade, son olarak göğüs dekolteli bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 35 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerde beğeni aldı.

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