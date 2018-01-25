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Nesrin Cevadzade'den göğüs dekolteli paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ | 25.01.2018 21:07 | Son Güncelleme 11 saat önce

35 yaşındaki oyuncu Nesrin Cevadzade, son zamanların popüler isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabını sık sık kullanan isimlerden biri olan Nesrin Cevadzade son paylaştığı fotoğrafla binlerce beğeni topladı.

Nesrin Cevadzade'den göğüs dekolteli paylaşım!

FOX’da yayınlanan ‘Bizim Hikaye’ isimli dizide rol alan Nesrin Cevadzade son dönemde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Cevadzade sosyal medya hesabından yaptığı göğüs dekolteli paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

CESUR NESRİN
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Nesrin Cevadzade, son olarak göğüs dekolteli bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 35 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerde beğeni aldı.

nesrin

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Nesrin Cevadzade instagram

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yaw bu kadına hastayım arkadaş...
Ahlaksızlık arsızlık hayasızlık cesaret olmuş. Cesur kadın bilmem ne.
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