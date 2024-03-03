Netflix dizisi One Day'in yıldızı Ambika Mod itirafıyla gündem oldu!

Netflix dizisi One Day son dönemde büyük beğeni toplayan dizilerin başında geliyor. Dizi, David Nicholls’ın çok satan romanından uyarlanan 14 bölümlük bir mini dizi olarak 8 Şubat’ta yayınlandı.

11 günde 15,2 milyon izlenme sayısına ulaşarak büyük bir başarı eden dizide başrol oyuncusu olan Ambika Mod açıklamalarıyla dikkat çekti.

Ambika, romantik başrol olarak seçilmenin, başlangıçta reddettiği bir rol olduğunu itiraf etti. Mod okulda erkekler tarafından zorbalığa uğradığını açıklayarak "Lise yıllarımda erkeklerle kötü bir deneyim yaşadım. Sık sık yanıma gelirler ve 'Gerçekten çirkinsin' gibi şeyler söylerlerdi. Böyle saçmalıklar" dedi.



Josh Smith'in "Reign" adlı podcast'inde konuşan Ambika Mod, "Ben oldukça kaygılı biriyim ve geçmişte depresyonla mücadele ettim. Sahte kişi sendromum var. Kendimi gerçekten sıkıcı biri olarak düşünüyorum" dedi.







