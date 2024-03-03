Transparan kıyafetinin içine sütyen giydi, o da transparandı! Olivia Attwood tarzıyla dikkat çekti

Olivia Attwood, BRIT Ödülleri'nde tamamen transparan bir görünümle dikkat çekti.

Eski Love Island yıldızı, yıldızların katıldığı bu büyük organizasyonda tam anlamıyla mükemmel görünüyordu. Ancak üstü tamamen transparandı. Ünlü yarışmacı içine de bir sütyen giymişti ancak o da transparandı.

Görünümü baştan aşağıya beyaz dantel ile tamamlayan Olivia Attwood Sade bir topuz tercih etti ve görkemli makyajla kombinini tamamladı.

Televizyon sunucusu cesur görünümüyle kesinlikle dikkatleri üzerine çekti ve gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu.







