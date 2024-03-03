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Transparan kıyafetinin içine sütyen giydi, o da transparandı! Olivia Attwood tarzıyla dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2024 09:52
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Love Island yıldızı Olivia Attwood, kırmızı halı görünümüyle adından söz ettirdi. Tamamen beyaz bir kombin tercih eden ünlü isim içine de transparan sütyen giyince olay oldu.

Olivia Attwood, BRIT Ödülleri'nde tamamen transparan bir görünümle dikkat çekti.

Eski Love Island yıldızı, yıldızların katıldığı bu büyük organizasyonda tam anlamıyla mükemmel görünüyordu. Ancak üstü tamamen transparandı. Ünlü yarışmacı içine de bir sütyen giymişti ancak o da transparandı.

Ekran Alıntısı

Görünümü baştan aşağıya beyaz dantel ile tamamlayan Olivia Attwood Sade bir topuz tercih etti ve görkemli makyajla kombinini tamamladı.

Televizyon sunucusu cesur görünümüyle kesinlikle dikkatleri üzerine çekti ve gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu.


Chef GPT


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