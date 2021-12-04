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Netflix'e iki Güney Kore dizisi daha geliyor

04.12.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dijital yayın platformu Netflix'in popüler dizilerinden bazıları online çizgi roman yayıncısı Webtoon'da paylaşılan eserlerden uyarlandı.

Netflix'e iki Güney Kore dizisi daha geliyor

Geçen yıl yayımlanan Sweet Home, Kim Carnby ve Hwang Young-chan'ın aynı isimli çizgi romandan ekranlara taşınmıştı. Halihazırda izleyicilerin sevgilisi haline gelen Hellbound da bu uyarlamalar arasında yer alıyor.

Güney Koreli genç bir erin yaşadıkları üzerinden pek çok acı gerçeği anlatan D.P. de Netflix'in kütüphanesinde yer alan uyarlamalardan bir diğeri.

Gündüzleri erişte dükkanında çalışan geceleriyse iblis avına çıkan bir ekibi anlatan Şeytan Avcısı'nı (Uncanny Counter) da atlamayalım.

Çizgi roman uyarlaması olmasa da Squid Game'e değinmeden geçmek olmaz. Zira Güney Kore dizisi platformun izlenme rekorlarını altüst etti ve tüm dünyada büyük bir yankı uyandırdı.

Bu yapımların platformda elde ettiği başarı Netflix'in başka projelere de yeşil ışık yakmasını sağlamış görünüyor. 2022'de izleyicilerle buluşması beklenen diziler arasında Lore Olympus ve All of Us Are Dead yer alıyor.

Rachel Smythe'in imzasını taşıyan Lore Olympus, Webtoon'un en popüler içeriklerinden biri. Romantik eser Yunan mitolojisindeki birçok hikayeyi yeniden yorumluyor. Her ne kadar yapıma dair detaylı açıklamalar yapılmasa da platformun dizi üzerinde Jim Henson Company'yle birlikte çalıştığı bildirilmişti.

Ocak 2022'de yayımlanacak All of Us Are Dead ise zombi salgını sırasında kendilerini okulda kapana kısılmış biçimde bulan bir grup lise öğrencisini konu alıyor.

Güney Kore'de üretilen çizgi roman uyarlamaları ve orijinal içerikler Netflix'te bir süre daha saltanat sürecek gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Güney Kore
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