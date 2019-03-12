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Netflix'e rakip oluyor! Apple merakla beklenen tarihi açıkladı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
TEKNOLOJİ  | 12.03.2019 09:57 | Son Güncelleme

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın Netflix’e rakip olacak platformunun lansman tarihi belli oldu.

Teknoloji dünyası, son yıllarda kişisel bilgisayar, iPhone, iPad ve diğer ikonik ürünleri ile son dönemin en yenilikçi şirketi olan Apple'ın kimliğini kaybedip kaybetmediğini tartışıyor.

Apple merakla beklenen tarihi açıkladı

İşte böyle bir dönemde Apple sonunda Netflix'e rakip olması beklenen platformunu tanıtmasına kesin gözüyle bakılan lansman için tarih verdi.
Apple'ın 'it's show time' (Şov zamanı) sloganı ile duyurduğu lansmanın 25 mart'ta yapılacağı açıklandı. Lansman Kaliforniya Cupertino'daki Apple Campus'te yapılacak.
Bir süredir online film ve dizi platformu kurmak için yoğun mesai harcayan Apple'ın bugüne kadar bu proje kapsamında 2 milyar dolar harcadığı belirtiliyor. Apple'ın yeni platformunun lansman sonrası dünya genelinde yayına başlayacağı da gelen bilgiler arasında.

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iTunes'taki diretmesi yüzünden yıllarca online müzik ve film & dizi teknolojisine sırtını çeviren Apple'ın Spotify'ın başarısının ardından Apple Music'i hayata geçirmesi bu inadından vazgeçtiğinin ilk göstergesiydi.
Her ne kadar Apple Music geçtiğimiz yılın Temmuz ayında ABD'de abone sayısı olarak İsveç merkezli Spotify'ı geçmeyi başarsa da küresel arenada Spotify hala açık ara lider.
Spotfiy'ın popülerleşmesinden çok önce dijital müzik dünyasında hatırı sayılır bir ağırlığı olan Apple, geç kaldığı adımları zamanında atsaydı belki bugün Spotfy'ın adını duymayacaktık ya da platform butik bir uygulama olarak hayatına devam edecekti.
Apple'ın inadını fırsata çeviren bir başka şirket ise kuşkusuz Netflix. Zira online film & dizi platformuna sıcak bakmayan Apple yıllarca eski sisteminde diretti.
Bugün ise Apple'ın aylık üyelik sistemine dayanan Netflix ve Amazon Prime Video benzeri bir platformu hayata geçirmek adına yoğun mesai harcadığı herkesin malumu.
2015'ten bu yana bu sektöre giriş yapmaya çalışan Apple, hala projesini nihayete erdirebilmiş değil. Gelen son haberlere göre, söz konusu platform Nisan ayında tanıtılacak ve servis, iPhone, iPad, Apple TV gibi Apple cihazlarında önceden yüklü gelen bir TV uygulaması olarak karşımıza çıkacak.
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Netflix iPhone rakip

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