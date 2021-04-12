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Netflix 'Fatma' dizisinin fragmanını yayınladı

12.04.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı Netflix'in gerilim dizisi Fatma'nın resmi fragmanı yayınlandı. İşte, 27 Nisan'da izleyiciyle buluşacak olan Fatma dizisinin tanıtımı ve konusu!

Netflix'te 27 Nisan'da gösterime girecek olan Fatma dizisinin fragmanı yayınlandı.

Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı Fatma dizisinde ayrıca Uğur Yücel ve Mehmet Yılmaz Ak yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Hazal Türesan, Olgun Toker, Mustafa Tonak, Şehsuvar Aktaş, Umut Kurt, Sabahattin Yakut, Ecem Uzun'un yer aldığı gerilim dizisi Fatma'nın konusu şöyle:

"Toz dediğin kumdur, topraktır ama en çok da insan derisidir toz.

Zafer'i ararken, temizlikle geçen bu hikaye, senin hikayen Fatma.

Temizlik işlerine giden Fatma, kayıp eşi Zafer’i ararken beklenmedik bir kaosun içine çekilir. Fatma kimsenin şüphelenmediği görünmez bir “temizlikçi” olduğunu fark eder."

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Netflix
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