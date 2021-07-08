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Netflix heyecanı tavan yaptı! Seda Bakan'dan Tuba Büyüküstün'le oynayacağı diziden ilk paylaşım geldi

08.07.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Seda Bakan, uzun süredir uzak kaldığı setlere Netflix ile döndü. Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'la birlikte "Another Self" dizisinde oynayan oyuncudan ilk paylaşım geldi.

Netflix heyecanı tavan yaptı! Seda Bakan'dan Tuba Büyüküstün'le oynayacağı diziden ilk paylaşım geldi

Sevilen oyuncu Seda Bakan, uzun yıllar emek verdiği oyunculuk kariyerinde fenomen dizi "Behzat Ç." sayesinde parladı. Dizide canlandırdığı Eda karakteriyle dikkati üzerine çeken Seda Bakan, "Behzat Ç." bittikten sonra yaptığı akıllı seçimlerle kendisini bir yıldız olarak konumlandırmayı başardı. Özellikle de "Kardeş Payı" ile "Arif v 216"da oynadığı roller, ünlü oyuncunun komedide de ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne serdi. Öte yandan, bütün başarılarına rağmen gözden uzak ve mütevazı bir hayat süren Seda Bakan, kızı Leyla doğduktan sonra setlere biraz ara verdi. "Mucize Doktor" ile ekranlara dönüş yapsa da, sette Covid-19'a yakalanmasının ardından o diziden de ayrıldı. Ama aylarca bekledikten sonra asıl bombayı patlattı. Her oyuncunun rüyası olan Netflix dizilerinden birinde oynayacağını açıkladı.

Setten ilk kare

Tuba Büyüküstün 3

Seda Bakan, Tuba Büyüküstün'le birlikte "Another Self" dizisinde başrol oynayacak. Üç kadın arkadaşın hikayesini anlatan dizide, bu oyunculara Murat Boz ve Fırat Tanış gibi sürpriz isimler eşlik edecek. Tuba Büyüküstün'ün ardından, nihayet Seda Bakan da bugün sete adım attı.

Seda Bakan story

"Hazırlıklar başlasın." diyerek çok özlediği kulislerden bir kare paylaşan ünlü oyuncu, hayranlarını da çok heyecanlandırdı.


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Netflix Seda Bakan
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