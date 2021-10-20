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Netflix'in abone sayısı Squid Game ile beklenenden çok arttı!

20.10.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada ve Türkiye'de izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game Netflix'in abone sayısını arttırdı. Netflix'in abone sayısı,Squid Game dizisine yönelik yoğun ilginin de etkisiyle 4,4 milyon artarak beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Netflix'in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir de, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artışla 7,5 milyar dolara ulaştı.

Netflix'in abone sayısı Squid Game ile beklenenden çok arttı!

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde "Squid Game" (Kalamar Oyunu) dizisine yönelik yoğun ilginin de etkisiyle 4,4 milyon artarak beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Netflix, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artışla 7,5 milyar dolara ulaştı. Firmanın geliri geçen yılın aynı döneminde 6,4 milyar dolar düzeyindeydi.

Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artışla 1,5 milyar dolara yükseldi. Firmanın geçen yılın üçüncü çeyreğindeki net karı 790 milyon dolar olmuştu. Netflix'in hisse başına düşen karı da aynı dönemde 1,74 dolardan 3,19 dolara çıktı.

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Şirketin abone sayısı ise yılın üçüncü çeyreğinde 4,4 milyon artarak beklentileri geride bıraktı. Bu dönemde Netflix'in abone sayısının 3,8 milyon artması bekleniyordu. Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı da 213,6 milyona ulaştı.

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Şirketin üçüncü çeyrekte abone sayısındaki artışta Güney Kore yapımı "Squid Game" dizisine yönelik yoğun ilginin etkili olduğu belirtildi. Netflix'ten yapılan açıklamada, 17 Eylül'de yayınlanan dizinin, şirketin "şimdiye kadarki en büyük televizyon şovu" olduğu kaydedildi.

Squid Game'in popülaritesinin şaşırtıcı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, dünya genelinde 142 milyon hanenin diziyi ilk dört haftasında izlediği ve dizinin 94 ülkede Netflix'in 1 numaralı programı olarak derecelendirildiği aktarıldı.

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Netflix
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