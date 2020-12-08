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Netflix’in en yüksek bütçeli projesi The Gray Man’in çekimleri başlıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 08.12.2020 07:39 | Son Güncelleme:
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Netflix’in en yüksek bütçeli projesi The Gray Man’in çekimleri başlıyor

Ryan Gosling ve Chris Evans'ın başrollerini paylaştığı, Avengers filmlerine imza atan Russo Kardeşlerin yönetmenliğindeki The Gray Man’in çekimleri ocak ayında başlıyor. Proje, Netflix’in en yüksek bütçeli işi olacak.

Russo Kardeşler ile Netflix ortaklığının ikinci meyvesi geliyor. Son olarak Avengers: Infinity War ve Endgame ile büyük başarı yakalayan Russo Kardeşler'in Extraction filminden sonra Netflix'teki yeni projesi The Gray Man'in çekim tarihi belli oldu.

Ryan Gosling ile Chris Evans’ın başrollerini paylaştığı The Gray Man filmi, 2009 yılında yayınlanan aynı adlı Mark Greaney'nin kitabından uyarlanıyor. Film, iki casus arasındaki hikayeye odaklanıyor. Ayrıca filmin konusu ile ilgili paylaşılan bir detay ise hikâyenin Marvel evreninin en iyi filmlerinden biri olan Captain America: Winter Soldier filminin gerçek hayata uyarlanmış versiyonu olacağı yönünde. Captain America: Winter Soldier, Russo Kardeşler'in Marvel evreninde yönettiği ilk film.

THE GRAY MAN'İN BÜTÇESİ 200 MİLYON DOLARI AŞACAK

Film duyurulduğunda, bu filmin ait olacağı bir evren yaratılacağı ve serinin markalaştırılacağı söylenmişti. Russo Kardeşler, Ryan Gosling'in karakteri etrafında şekillenen bir evren kurmak istediklerini söylemişlerdi. Kısaca bu film için Ryan Gosling'in karakterinin ana karakter olacağını söyleyebiliriz. The Gray Man'in çekimleri ise önümüzdeki ay başlayacak. Yayın tarihi bilinmiyor.

Filmin bütçesinin ise 200 milyonu geçeceği düşünülüyor ve bu sayı ile birlikte film, Netflix'in en yüksek bütçeli filmi konumuna geliyor. The Gray Man filmi ile birinciliği paylaşan bir film var o da Ryan Reynolds, Dwayne Johnson ve Gal Gadot'un oynadığı Red Notice filmi.

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