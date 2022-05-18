Netflix'in Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir? Kuş Uçuşu dizisi oyuncuları kimler, ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı!

Netflix'in Kuş Uçuşu dizisi ile ilgili beklenen açıklama geldi.Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol başrollerini paylaştığı dizi dikkat çeken oyuncu kadrosuyla adından söz ettireceğe benziyor. Meriç Acemi'nin senaristliğini üstlendiği dizinin yönetmeni ise Deniz Yorulmazer. Peki Netflix'in Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir? Kuş Uçuşu dizisi oyuncuları kimler, ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten yapılan açıklama ve merakla beklenen diziye dair detaylar haberimizde...
Netflix'in Kuş Uçuşu dizisi biri X diğeri Y kuşağını temsil eden iki kadın arasındaki çarpışma üzerimnden ilerleyecek.
Kerem Çatay’ın yapımcılığını yapıp Meriç Acemi senaryosunu yazdığı Netflix'in bu yeni yerli yapımını Deniz Yorulmazer yönetti.
Dizinin oyuncu kadrosu da adından söz ettiriyor.
Kuş Uçuşu dizisi oyuncuları:
Birce Akalay,
Miray Daner,
İbrahim Çelikkol,
Burak Yamantürk,
İrem Sak,
Defne Kayalar
Kuş Uçuşu dizisi 3 Haziran Cuma günü Netflix'te yerini alacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum