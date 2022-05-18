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Netflix'in Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir? Kuş Uçuşu dizisi oyuncuları kimler, ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı!

18.05.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in Kuş Uçuşu dizisinin konusu, Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol gibi başrollerini paylaştığı diziye ilişkin basında yer alan haberler sonrası merak konusu oldu. Netflix'in yeni yerli yapımının kadrosunda, başrol oyuncuları dışında da usta oyuncular yer alıyor. Peki Netflix'in Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir? Kuş Uçuşu dizisi oyuncuları kimler, ne zaman yayınlanacak? İşte diziye ilişkin detaylar...

Netflix'in Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir? Kuş Uçuşu dizisi oyuncuları kimler, ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı!

Netflix'in Kuş Uçuşu dizisi ile ilgili beklenen açıklama geldi.Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol başrollerini paylaştığı dizi dikkat çeken oyuncu kadrosuyla adından söz ettireceğe benziyor. Meriç Acemi'nin senaristliğini üstlendiği dizinin yönetmeni ise Deniz Yorulmazer. Peki Netflix'in Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir? Kuş Uçuşu dizisi oyuncuları kimler, ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten yapılan açıklama ve merakla beklenen diziye dair detaylar haberimizde...

Netflix Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir?

NETFLİX'İN KUŞ UÇUŞU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Netflix'in Kuş Uçuşu dizisi biri X diğeri Y kuşağını temsil eden iki kadın arasındaki çarpışma üzerimnden ilerleyecek.

Netflix Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir?

Kerem Çatay’ın yapımcılığını yapıp Meriç Acemi senaryosunu yazdığı Netflix'in bu yeni yerli yapımını Deniz Yorulmazer yönetti.

Netflix Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir?

Dizinin oyuncu kadrosu da adından söz ettiriyor.

Netflix Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir?

KUŞ UÇUŞU DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kuş Uçuşu dizisi oyuncuları:

Birce Akalay,

Miray Daner,

İbrahim Çelikkol,

Burak Yamantürk,

İrem Sak,

Defne Kayalar

Netflix Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir?

Netflix Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir?

KUŞ UÇUŞU DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kuş Uçuşu dizisi 3 Haziran Cuma günü Netflix'te yerini alacak.

Netflix Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir?

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Anahtar Kelimeler:
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