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  4. Netflix’in Şahmaran paylaşımına dizinin oyuncusundan tepki! Mahir Günşıray çok kızdı

Netflix’in Şahmaran paylaşımına dizinin oyuncusundan tepki! Mahir Günşıray çok kızdı

30.01.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahmaran’da oynayan Mahir Günşıray, Netflix’in sayfasında sadece Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir’i ön plana çıkarılmasına en sonunda isyan etti. Mahir Günşıray'ın tepkisi sosyal medyada da gündemde.

Netflix’in Şahmaran paylaşımına dizinin oyuncusundan tepki! Mahir Günşıray çok kızdı

Netflix Türkiye sosyal medyasında Şahmaran dizisine yönelik paylaşımlar sürüyor. Platform dizinin reklamını Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir üzerinden yürütüyor. Bu durum Şahmaran dizisinde rol alan Mahir Günşiray'ı rahatsız etti.

MAHİR GÜNŞİRAY KIZDI

Şahmaran dizisinde rol alan Mahir Günşiray, dizinin tanıtımlarında Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir’in sürekli olmasından rahatsız oldu.

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Şahmaran’da oynayan Mahir Günşıray, “Bravo! 3 kişilik dizi yapmışsınız! Başarılarınız devamını dilerim" diyerek tepkisini gösterdi.

Ekran Alıntısı

"AKILSIZ TANITIM TAKTİKLERİ..."

Netflix Türkiye hesabına yorum yazarak tepkisini gösteren Günşiray, “Bir film ya da dizi, çekim ekibi dışında oyuncu ekibinin işidir. Çağımızda - özellikle Türkiye'de- ucuz ve akılsız tanıtım taktikleri birkaç kişiyi ön plana çıkarıp başarı sağlamak amacında oluyor, oysa -en çok emeği ve başarısı olan başroldeki oyuncular dışında- tüm oyuncuları da tanıtmayı hedeflese işin kendisi de bundan büyük fayda görür. Ama sığ bakış açısı hakim" dedi.


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Netflix Serenay Sarıkaya şahmaran sosyal medya ağlamak

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