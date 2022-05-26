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  4. Netflix'in yeni dizisi Kuş Uçuşu'nun fragmanı yayınlandı! İşte Kuş Uçuşu konusu, oyuncuları ve yayın tarihi

Netflix'in yeni dizisi Kuş Uçuşu'nun fragmanı yayınlandı! İşte Kuş Uçuşu konusu, oyuncuları ve yayın tarihi

26.05.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı, kadrosunda Burak Yamantürk, İrem Sak ve Defne Kayalar gibi sevilen isimlerin de yer aldığı Netflix'in yeni dizisi Kuş Uçuşu'nun fragmanı yayınlandı.

Yapımcılığını Kerem Çatay’ın, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer’in oturduğu Kuş Uçuşu, 8 bölümden oluşuyor. Kuş Uçuşu, 3 Haziran’da tüm dünya ile aynı anda Netflix’te yayınlanacak.

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KUŞ UÇUŞU KONUSU

Ormanda yaşayan aslanlarla onlar tarafından görmezden gelinen avcı kuşun amansız mücadelesini anlatan Kuş Uçuşu, dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran X kuşağıyla, yeni gelmekte olan Z kuşağının çarpışmasını gözler önüne seriyor. Ormanda bir avcı tarafından izlenmenin serinliğini omuzlarında hisseden X kuşağı yeni dünyayı, sosyal medyayı, yeni mecraları ve iş kollarını anlamaya çalışırken, asıl büyük değişikliğin farkında değildir.

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Orman kanunlarını dikkate almayan kuşların hırslarının peşinden gitmeye başlamasıyla beraber bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolun yürünme şekli tamamen değişti.

Yukarılara tırmanırken, çok çalışmanın erdemine güvenmek yerine “kuş uçuşu” gitmeye çalışan Aslı'yı merkezine alan hikaye, en üstteki koltuğa oturabilmek, masadaki önemli kişi olabilmek için verilen mücadeleyi anlatırken hedefine güdümlenmiş Aslı’nın yeni dünyanın yöntemleriyle kazanıp kazanamayacağını sorgulayacak.


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Anahtar Kelimeler:
Netflix Kuş Uçuşu dizisi
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