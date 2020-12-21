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The Big Bang Theory’den sonra kendini ispatladı! Kaley Cuoco’nun dizisi The Flight Attendant 2. sezon onayını aldı

21.12.2020 08:32 | Son Güncelleme:
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The Big Bang Theory’den sonra kendini ispatladı! Kaley Cuoco’nun dizisi The Flight Attendant 2. sezon onayını aldı

The Big Bang Theory dizisi ile yıldızı parlayan Kaley Cuoco, başrolünü üstlendiği The Flight Attendant 2. sezon yoluna devam edecek. HBO Max, ilk sezonun bittiği gün yeni sezon onayını açıkladı.

HBO Max, çok tanıtım yapmamasına rağmen fısıltı gazetesi ile ünü yayılan dizisi The Flight Attendant için 2. sezon onayını verdi. Kaley Cuoco’nun yıllarca süren The Big Bang Theory macerasından sonra ilk işi olan The Flight Attendant’ın ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. Dramla gerilimin iç içe olduğu dizi, Chris Bohjalian’ın romanından televizyona uyarlandı.

Mini dizi olarak tasarlanan The Flight Attendant’ın ilk sezonunda T.R. Knight, Rosie Perez, Zosia Mamet, Michelle Gomez, Colin Woodell, Merle Dandridge, Griffin Matthews ve Nolan Gerard Funk gibi isimler Kaley Cuoco’ya eşlik etti.

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THE FLİGHT ATTENDANT KONUSU

Cassandra Bowden, uçuş görevlisi olarak çalışan genç bir kadındır. Bir gün Dubai’de bir otel odasında uyandığında kendisini korkunç bir durumun içinde bulur. Uyandığında yanında bir ceset bulan Cassandra, olanlara bir türlü anlam veremez. Polisi aramaktan korkan Cassandra, hiçbir şey olmamış gibi davranmaya karar verir ve hayatına kaldığı yerden devam ederek havaalanına gidip diğer uçuş görevlileri ve pilotların arasına katılır. Ancak New York’a gittiğinde karşısında bir FBI ajanını bulur. Olanları hatırlamaya çalışan Cassandra bir süre sonra katil olabileceğinden şüphelenmeye başlar.

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