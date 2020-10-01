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Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars hakkında bilinenler

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Netflix, farklı bir Sherlock Holmes göreceğimiz yeni dizisi The Irregulars ile izleyicileri şaşırtmaya hazırlanıyor.

Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars hakkında bilinenler

Benedict Cumberbatch’in yer aldığı Sherlock, Johnny Lee Miller’ın yer aldığı Elementary, Ian McKellen’ın yer aldığı Mr. Holmes bunlardan yalnızca birkaçı. Öte yandan Cumberbatch’in performansı tüm dünyada büyük bir yankı uyandırsa da ünlü dedektifi Robert Downey Jr.’ın canlandırması da en az onun kadar beğeniliyor.

Kısa süre önce Sherlock Holmes'ün kız kardeşi Enola'yı konu alan Enola Holmes filmi de hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not aldı. Başrolde yer alan Millie Bobby Brown ve Sherlock'u canlandıran Henry Cavill epey beğeni topladı.

Netflix’in dedektiflik ve suç evreninde geçecek yeni dizisi The Irregulars’taysa Sherlock rolünde Henry Lloyd-Hughes ve Watson rolünde Royce Pierreson yer alacak.

henry-Lloyd-hughes-e-royce-pierreson

The Irregulars görünüşe göre Sherlock Holmes uyarlamaları arasında öne çıkacak yeni bir değişimle geliyor. We Got This Covered'ın haberine göre dizinin konusu; Sherlock’a Londra’da suçları çözmesine yardımcı olan, kimsesiz çocukların oluşturduğu bir çetenin hikâyesini anlatacak.

Senarist Tom Bidwell’in açıklamalarına göre The Irregulars’ ın Sherlock’u alışılageldiği gibi zeki bir dedektif de değil. Tersine, suçların gizemlerini başkaları çözerken başarıyı kendine mal eden, uyuşturucu bağımlısı, üşengeç bir Sherlock bizleri bekliyor olacak.

THE IRREGULARS OYUNCU KADROSU

The Irregulars’taysa Sherlock rolünde Henry Lloyd-Hughes ve Watson rolünde Royce Pierreson yer alacak. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Aidan McArdle, Thaddea Graham, Darci Shaw, McKell David ve Jojo Macari gibi isimler yer alacak.

THE IRREGULARS KONUSU

Viktorya dönemi Londra’sında geçen The Irregulars, uğursuz Doktor Watson ve onun gizemli iş ortağı için suçları çözmek üzere kullanılan sorunlu, suçlu gençlerden oluşan çeteyi konu alıyor. Suçlar korkunç bir doğaüstü boyut kazandıkça ve karanlık bir güç ortaya çıktıkça, Londra'yı, birbirlerini ve potansiyel olarak tüm dünyayı kurtarmak için bir araya gelmek Irregulars’a düşecek.

THE IRREGULARS NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle aylarca dursa da The Irregulars'ın çekimleri nihayet geçen hafta sona erdi ve ilk sekiz bölümün gelecek yıl Netflix’te yayımlanması bekleniyor.

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