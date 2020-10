Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars hakkında bilinenler

Benedict Cumberbatch’in yer aldığı Sherlock, Johnny Lee Miller’ın yer aldığı Elementary, Ian McKellen’ın yer aldığı Mr. Holmes bunlardan yalnızca birkaçı. Öte yandan Cumberbatch’in performansı tüm dünyada büyük bir yankı uyandırsa da ünlü dedektifi Robert Downey Jr.’ın canlandırması da en az onun kadar beğeniliyor.

Kısa süre önce Sherlock Holmes'ün kız kardeşi Enola'yı konu alan Enola Holmes filmi de hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not aldı. Başrolde yer alan Millie Bobby Brown ve Sherlock'u canlandıran Henry Cavill epey beğeni topladı.

Netflix’in dedektiflik ve suç evreninde geçecek yeni dizisi The Irregulars’taysa Sherlock rolünde Henry Lloyd-Hughes ve Watson rolünde Royce Pierreson yer alacak.

The Irregulars görünüşe göre Sherlock Holmes uyarlamaları arasında öne çıkacak yeni bir değişimle geliyor. We Got This Covered'ın haberine göre dizinin konusu; Sherlock’a Londra’da suçları çözmesine yardımcı olan, kimsesiz çocukların oluşturduğu bir çetenin hikâyesini anlatacak.