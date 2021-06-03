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  4. Netflix, La Casa De Papel 5. sezondan ilk fotoğrafları paylaştı! La Casa De Papel yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Netflix, La Casa De Papel 5. sezondan ilk fotoğrafları paylaştı! La Casa De Papel yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

03.06.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in en popüler İspanyol dizisi La Casa De Papel 5. sezonuyla hayranlarıyla buluşacak. La Casa De Papel'in merakla beklenen 5. sezonu, her biri beşer bölümden oluşan iki parça şeklinde yayınlanacak. La Casa De Papel 5. sezonundan ilk fotoğraflar da paylaşıldı.

Netflix, tüm dünyada fenomen haline gelen dizisi La Casa De Papel'in 5. sezonun tanıtım fragmanından sonra ilk kareler de paylaşıldı. La Casa de Papel 5. sezon, her biri beşer bölümden oluşan iki parça şeklinde izleyici ile buluşacak. 1. cilt, 3 Eylül’de; 2. cilt ise 3 Aralık 2021’de yayınlanacak.

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LA CASA DE PAPEL 5. SEZONDA NELER OLACAK?

Ekip 100 saatten uzun süredir İspanya Merkez Bankası'nda kapalıdır. Lizbon'u kurtarmayı başarmış olsalar da aralarından birini kaybetmelerinin ardından onları karanlık zamanlar bekler.

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Sierra tarafından esir alınan Profesör'ün ilk defa bir kaçış planı yoktur. Tam artık başka sorun çıkamazmış gibi göründüğü sırada, şimdiye dek karşılaştıklarından çok daha güçlü bir düşman olay yerine gelir.

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Artık karşılarında ordu vardır. Tarihin bu en büyük soygunu sona yaklaşırken, banka hırsızlığı olarak başlayan olaylar savaşa dönüşecektir.

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Final sezonundan paylaşılan ilk kareler, İspanya Merkez Bankası'nın hem içindeki hem de dışındaki kaosu gözler önüne seriyor.

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Sierra'nın saklanma yerini bulmasıyla hazırlıksız yakalanan Profesör, bankanın içinde güvende olan Lizbon. Savaş başlar. Daha fazla silah ve bir planı olmamasının çaresizliğiyle yüzleşen Çete, hayatta kalmak için bütün her şeyini ortaya koymak zorundadır.


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Netflix
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