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Netflix, Surviving Death’le ölümden sonra yaşamı arıyor

06.01.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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Netflix yeni belgesel dizisi Surviving Death, ölümden sonra hayat olup olmadığını derinlemesine araştırarak sonuçlarını gözler önüne seriyor. 6 Ocak tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Ölümden sonra yaşamı derinlemesine bir araştırma ile arayan Netflix belgeseli Surviving Death’den çapıcı bir fragman yayınlandı.

Surviving Death, ölümden sonra hayat olup olmadığını derinlemesine inceliyor ve ölümün anlamı ve ölümün varoluşumuzun sonu olup olmadığı gibi üzerinde yüzyıllardır düşünülen konuları masaya yatırıyor. Bunu da ölümün kıyısından dönen ve hatta ölümü yaşayan insanların anlattığı birinci ağızdan öykülerle izleyiciye aktarıyor.

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Yazar ve gazeteci Leslie Kean‘in kitabından uyarlanan dizinin yönetmenliğini ve yapımcılığını ABD’deki kürtaj yasasını ele alan Reversing Roe ve Joan Rivers’ın kariyerine ve hayatına odaklanan Joan Rivers: A Piece of Work gibi belgesel dizilere imza atan Ricki Stern üstleniyor.

İzleyiciyi olağandışı bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanan belgesel dizi, 6 Ocak’ta Netflix’te izleyici ile buluşacak. Diziden yayınlanan fragmanı buradan izleyebilirsiniz. (Filmloverss)

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