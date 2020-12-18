Netflix’te şimdiye kadar yayınlanan en iddialı yatak sahneleri

Naomi Watts’lı Gypsy’den Chadd Harbold’un yazıp yönettiği Long Nights Short Mornings’e kadar Netflix’in geniş içerik yelpazesinden birbirinden iddialı yatak odası sahneleri bulunan film ve dizi bulunuyor. Suç belgesellerinden dönem dizilerine, komedi yapımlarından aksiyon filmlerine Netflix’te birbirinden farklı zevkinize uygun film, dizi ve belgesel bulabilirsiniz. Netflix’te aynı zamanda içerinde bol bol ateşli sevişme sahnelerinin yer aldığı yapımları da bulabilirsiniz. Aralarında GLOW gibi komedi dizilerinin ve romantik dram Below Her Mouth gibi filmlerin olduğu listeden zevkinize uygun olanu hafta sonu izleyebilirsiniz. İyi seyirler. Bu listede Esaretin Bedeli yok! Eleştirmenlere göre tüm zamanların en iyi 50 filmi

Netflix'teki en iddialı yatak sahneleri

'Below Her Mouth' 2016 Kanada yapımı Below Her Mouth; Jasmine ve Dallas arasında aniden gelişen tutkulu aşkın, iki kadının da yaşamını kökten değiştirmesini konu alıyor.

'Between Us' Rafael Palacio Illingworth tarafından yazılan ve yönetilen 2016 yapımı film, modern romantizmin samimi bir tasviri olarak tanımlanıyor.

'Chloe' Amanda Seyfried ve Julianne Moore’un başrollerini paylaştığı erotik gerilim filminin yönetmen koltuğunda Atom Egoyan oturuyor.

'Dear White People' (Season 1, Episode 7) Netflix yapımı Dear White People, farklı ırklardan bir grup öğrencinin hayatı konu ediliyor. Sam ve Reggie arasındaki bu sahne ilk yayınlandığında gündeme bomba gibi düşmüştü.

'Friends From College' (Season 1, Episode 7) Netflix yapımı Friends From College'de Lisa ve Nick'in tatil kaçamağının olduğu sahneler uzun süre konuşulmuştu.

'GLOW' (Season 1, Episode 1) Alison Brie’nin canlandırdığı Ruth Wilder karakteri, Yok Edici Zoya’ya olmadan önce dizinin pilot bölümünde en iyi arkadaşı Debbie’nin kocasıyla seviştiği sahne çok konuşulmuştu.

'Gypsy' (Season 1, Episode 7) Netflix gerilim yapımı Gypsy'de Jean ve Sydney arasındaki bu erotik ilişki uzun süre gündemden düşmemişti.

'Long Nights Short Mornings' New York City'deki genç bir adamın romantik hayatına dair bir inceleme olan Long Nights Short Mornings, eski sevgililer James ve Lily arasındaki ateşli sevişme sahnesiyle hafızalara kazındı.

'Shameless' (Season 7, Episode 11) Efsane dizi Shameless'ta Ian ve Mickey arasındaki sürpriz yakınlaşma herkesi çok şaşırtmıştı.