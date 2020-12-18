Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Netflix’te şimdiye kadar yayınlanan en iddialı yatak sahneleri

Netflix’te şimdiye kadar yayınlanan en iddialı yatak sahneleri

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 18.12.2020 10:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Online dizi ve film platformu Netflix’te yer alan ve şimdiye kadar yayınlanmış en iddialı yatak sahneleri bu listede.

Naomi Watts’lı Gypsy’den Chadd Harbold’un yazıp yönettiği Long Nights Short Mornings’e kadar Netflix’in geniş içerik yelpazesinden birbirinden iddialı yatak odası sahneleri bulunan film ve dizi bulunuyor.

Suç belgesellerinden dönem dizilerine, komedi yapımlarından aksiyon filmlerine Netflix’te birbirinden farklı zevkinize uygun film, dizi ve belgesel bulabilirsiniz. Netflix’te aynı zamanda içerinde bol bol ateşli sevişme sahnelerinin yer aldığı yapımları da bulabilirsiniz.

Aralarında GLOW gibi komedi dizilerinin ve romantik dram Below Her Mouth gibi filmlerin olduğu listeden zevkinize uygun olanu hafta sonu izleyebilirsiniz. İyi seyirler.

Bu listede Esaretin Bedeli yok! Eleştirmenlere göre tüm zamanların en iyi 50 filmiBu listede Esaretin Bedeli yok! Eleştirmenlere göre tüm zamanların en iyi 50 filmi

Netflix'teki en iddialı yatak sahneleri

'Below Her Mouth'

'Below Her Mouth'
2016 Kanada yapımı Below Her Mouth; Jasmine ve Dallas arasında aniden gelişen tutkulu aşkın, iki kadının da yaşamını kökten değiştirmesini konu alıyor.

'Between Us'

'Between Us'
Rafael Palacio Illingworth tarafından yazılan ve yönetilen 2016 yapımı film, modern romantizmin samimi bir tasviri olarak tanımlanıyor.

'Chloe'

'Chloe'
Amanda Seyfried ve Julianne Moore’un başrollerini paylaştığı erotik gerilim filminin yönetmen koltuğunda Atom Egoyan oturuyor.

'Dear White People' (Season 1, Episode 7)

'Dear White People' (Season 1, Episode 7)
Netflix yapımı Dear White People, farklı ırklardan bir grup öğrencinin hayatı konu ediliyor. Sam ve Reggie arasındaki bu sahne ilk yayınlandığında gündeme bomba gibi düşmüştü.

'Friends From College' (Season 1, Episode 7)

'Friends From College' (Season 1, Episode 7)
Netflix yapımı Friends From College'de Lisa ve Nick'in tatil kaçamağının olduğu sahneler uzun süre konuşulmuştu.

'GLOW' (Season 1, Episode 1)

'GLOW' (Season 1, Episode 1)
Alison Brie’nin canlandırdığı Ruth Wilder karakteri, Yok Edici Zoya’ya olmadan önce dizinin pilot bölümünde en iyi arkadaşı Debbie’nin kocasıyla seviştiği sahne çok konuşulmuştu.

'Gypsy' (Season 1, Episode 7)

'Gypsy' (Season 1, Episode 7)
Netflix gerilim yapımı Gypsy'de Jean ve Sydney arasındaki bu erotik ilişki uzun süre gündemden düşmemişti.

'Long Nights Short Mornings'

'Long Nights Short Mornings'
New York City'deki genç bir adamın romantik hayatına dair bir inceleme olan Long Nights Short Mornings, eski sevgililer James ve Lily arasındaki ateşli sevişme sahnesiyle hafızalara kazındı.

'Shameless' (Season 7, Episode 11)

'Shameless' (Season 7, Episode 11)
Efsane dizi Shameless'ta Ian ve Mickey arasındaki sürpriz yakınlaşma herkesi çok şaşırtmıştı.

'The Defenders' (Season 1, Episode 1)

'The Defenders' (Season 1, Episode 1)
İki süper kahramanın sevişmesi nasıl olur sorusunun cevabı olan Luke Cage ile Jessica Jones'lu sahne çok konuşulmuştu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kadınların güzel olmak için uyguladıkları akılalmaz yöntemler!

Kadınların güzel olmak için uyguladıkları akılalmaz yöntemler!

Hapishane demeye bin şahit isteyen İskandinav hücreleri!

Hapishane demeye bin şahit isteyen İskandinav hücreleri!

Tarih kokan bir Osmanlı köyü: Cumalıkızık

Tarih kokan bir Osmanlı köyü: Cumalıkızık

Jennifer Lopez de o furyaya katıldı!

Jennifer Lopez de o furyaya katıldı!

İlginizi Çekebilir

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Masumlar Apartmanı dizisi ve kitabı arasındaki büyük farklar...

Masumlar Apartmanı dizisi ve kitabı arasındaki büyük farklar...

Kardashian’a arkadaş kıyağı! Programı bitince...

Kardashian’a arkadaş kıyağı! Programı bitince...

Tüyler ürperten gelenek! Ölüleri gömmüyor, evde tutuyorlar

Tüyler ürperten gelenek! Ölüleri gömmüyor, evde tutuyorlar

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Diğer Haberler

Jennifer Lopez de Netflix’e katıldı! İlk projesi The Cipher olacak

Jennifer Lopez de o furyaya katıldı!

Kahkaha tufanına hazır olun! Eddie Murphy’li Coming 2 America’dan ilk kareler çok eğleneceğimizin garantisi gibi

Kahkaha tufanına hazır olun!

Justin Timberlake’li Palmer’dan ağlama garantili fragman

Palmer’dan ağlama garantili fragman

Bu görüntüleri daha önce görmediniz! Star Wars: The Empire Strikes Back'in kamera arkası görüntüleri 40 yıl sonra ortaya çıktı

Bu görüntüleri daha önce görmediniz!

Aralarında Al Pacino ve Robert De Niro da var! Makyajın arkasında saklı kalan yıldızlar

Aralarında Al Pacino ve Robert De Niro da var!

Tom Cruise'un küfürlerine böyle karşılık verdiler! İstifalar peş peşe geldi

Tom Cruise'un küfürlerine böyle karşılık verdiler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.