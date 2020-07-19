Netflix Türkiye kapanıyor mu? Demet Akalın isyan etti: Kendi özgür irademizle...

Netflix hakkındaki “Türkiye’den çekiliyor” iddiaları sosyal medyayı salladı. Netflix’in Türkiye’deki dizi çekimlerini durdurduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Cüneyt Özdemir'in paylaşımı sonrası konu yeniden gündeme geldi.

Demet Akalın Netflix'in kapanacağı iddialarına sert çıktı. Akalın açıklamasında "Kendi özgür irademizle paramızı ödediğimiz Netflix 1 Ağustos'ta kapanıyor. Neden? Onca kadın hayvan yasasını bekliyorduk biz... Üzdü" dedi.

Akalın Twitter'da ise "Netflix karantinada ruhumuzu kurtardı! İstemeyen satın alıp seyretmez bu biraz fazla olmadı mı? Onca kadına şiddet yasası beklerken! Olmadı!!! #NetflixTürkiye biz şimdi nereden girip seyredeceğiz" yazdı.