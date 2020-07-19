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Cüneyt Özdemir ve Fatih Altaylı'dan gündem olan Netflix Türkiye iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 08:45 | Son Güncelleme

Gazeteci Fatih Altaylı'nın köşesinde, Netflix ve RTÜK arasındaki gerilimi ortaya koydu. Altaylı, Netflix'in bir Türk yapım şirketine ısmarladığı bir dizinin RTÜK'ün müdahalesiyle iptal edildiğini iddia etti. Bu iddianın ardından Cüneyt Özdemir'in paylaşımları da gündem oldu.

Cüneyt Özdemir ve Fatih Altaylı'dan gündem olan Netflix Türkiye iddiası!

Gazeteci Fatih Altaylı, köşe yazısında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Netflix arasında yaşanan gerilime değindi. Altaylı, yazısında "Bu kez bu saldırıyı düzenleyen ise RTÜK. O saldırı da şu: Türk dizilerini uluslararası alanda engellemek, yurt dışına dizi ihracatını durdurmak, Netflix, Amazon Prime gibi global platformların Türkiye’ye dizi yaptırmasının önüne geçmek" ifadelerine yer verdi.

RTÜK'ün bir Türk dizisini iptal ettirdiğini ifade eden Altaylı, "Netflix’in bir Türk yapım şirketine ısmarladığı bir iş, RTÜK’ün müdahalesi sonucu çekimlerin başlayacağı gün, tüm ekip toplanmış, oyuncuların makyajları yapılmış, ışıklar açılmış kameralar motor emrini beklerken iptal edildi" diye kaydetti.

Altaylı, "Sadece bu diziden Türkiye’nin kaybı bölüm başı 3.5 milyon TL. 10 bölüm olsa 35 milyon TL civarı bir döviz girdisi uçup gidiyor" diye ekledi.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN GÜNDEM OLAN İDDİA!

Cüneyt Özdemir de yaptığı paylaşımla ve bulunduğu iddiayla gündem oldu. Özdemir "Netflix rest çekti, Türkiye'de dizi çekimlerini durdurdu" dedi.

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Twitter hesabından paylaşım yapan Cüneyt Özdemir, "Dünyada Netflix'i yasaklayan ilk ve tek ülke Türkiye mi olacak?" diye yazdı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
DEF OLUP GİTSİNLER BURASI MÜSLÜMAN BİR ÜLKE
Bu bir utanç abidesi. Bu tarz eserleri yayınlatmayarak üstünü kapatamazsınız. İnsanlar internetini açar yine izler. Ama burada tek yapılan Türk film şirketlerinin işlerini baltalamak olur. Yoksa Türkiyede yaşayan insanlar bu sefer gider benzer konulu dizinin yabancı versiyonunu izler. Bunu engelleyemezler. Bu şekilde bir denetimin sonuçları RTÜK ve bağlı olduğu mekanizmaya da uzun vadede olumsuz olarak geri dönecektir. İşte o zaman zaten RTÜK ne yaparsan yapsın fayda etmez.
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