Netflix Türkiye, Şubat takvimini duyurdu

Tüm dünyada koronavirüs tecritleri devam ederken dijital yayın platformları da kullanıcılarına eğlenceli vakit geçirmeleri için yeni yapımlar sunmayı sürdürüyor. Dijital yayın platformları arasında başı çeken Netflix, geçtiğimiz günlerde 200 milyon abone sayısını aşmıştı. 2021 yılında her hafta yeni bir Netflix orijinal film yayınlayacağını duyuran platform, 2021 yılının en iddialı projelerinin yer aldığı bir video yayınlamıştı. Netflix 2021 filmleriyle gövde gösterisi yaptı Şubat ayında Türkiye’de yayınlanacak olan Netflix takvimi şu şekilde:

Netflix Türkiye'nin şubat takvimi belli oldu

Dünyada 190'dan fazla ülkede 167 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmlerini sunan Netflix'e Şubat ayında gelecek yeni yapımlar ve yeni sezonlar belli oldu.

ATEŞBÖCEĞİ YOLU 3 ŞUBAT Kristin Hannah'nın aynı isimli kitabından uyarlanan ve oyuncu kadrosunda Katherine Heigl, Sarah Chalke, Ben Lawson gibi isimlerin yer aldığı Ateşböceği Yolu, iki sıkı dost olan Tully ve Kate'in başından geçenleri konu alıyor.

MALCOLM VE MARİE 5 ŞUBAT Geçen yıl Christopher Nolan'ın Tenet filmiyle isminden söz ettiren John David Washington ve Zendaya'nın başrollerinde yer aldığı film bir yönetmenin ve sevgilisinin birbirleriyle olan gerilimli ve romantik hesaplaşmasını anlatıyor.

SPACE SWEEPERS 5 ŞUBAT Güney Kore yapımı bir bilim kurgu filmi olan Space Sweepers 2092'de uzay çöplerinin ve imkansız görünen hayallerinin peşinden giden sıra dışı bir ekibin maceralarına odaklanıyor.

SUÇ MAHALLİ CECİL HOTEL 10 ŞUBAT Joe Berlinger'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin ilk sezonunda izleyiciler Elisa Lam'in kaybolmasının ardından Cecil Hotel'in kötü şöhretinin daha da arttığına tanıklık edecek.

DÜNYADAN HABERLER 10 ŞUBAT Ünlü Hollywood yıldızı Tom Hanks'in ve Helena Zengel'in başrollerinde yer aldığı film, Amerikan İç Savaşı gazisi bir adamın yetim bir kız çocuğuna yeni bir yuva bulmak için çıktığı tehlikeli yolculuğu konu alıyor.

SEVDİĞİM TÜM ERKEKLERE: ŞİMDİ VE SONSUZA DEK 12 ŞUBAT Lara Jean ve Peter'ın başından geçenleri anlatacak gençlik filmi eski bir aşk mektubunun yeni bir aşka evrilmesini konu alıyor.

THE CREW 15 ŞUBAT Bir NASCAR garajının ekip şefinin teknolojiye bağımlı Y kuşağından gençlerle anlaşmazlığa düşmesini konu alacak komedi dizisinin ilk sezonu şubatta izleyicilerinin karşısına çıkacak.

TRİBES OF EUROPA 19 ŞUBAT Henriette Confurius, Emilio Sakraya, David Ali Rashed gibi isimlerin yer aldığı dizi 2074'te küresel bir felaketin ardından egemenlik için birbiriyle savaşan pek çok mikro devlete bölünen Avrupa'nın kaderini belirleyecek üç kardeşin hikayesini anlatıyor.

I CARE A LOT 19 ŞUBAT Oyuncu kadrosunda Rosamund Pike, Peter Dinklage gibi isimlerin yer aldığı kara mizah filmi müvekkillerini kandıran ancak daha sonra şaşırtıcı biçimde yanıldığını fark eden Marla Grayson'ın başından geçenleri konu alıyor.