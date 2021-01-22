Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Netflix Türkiye, Şubat takvimini duyurdu

Netflix Türkiye, Şubat takvimini duyurdu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 22.01.2021 14:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üye sayısı 200 milyonu aşan Netflix, Şubat ayında gelecek yeni yapımları ve sezonları duyurdu.

Tüm dünyada koronavirüs tecritleri devam ederken dijital yayın platformları da kullanıcılarına eğlenceli vakit geçirmeleri için yeni yapımlar sunmayı sürdürüyor. Dijital yayın platformları arasında başı çeken Netflix, geçtiğimiz günlerde 200 milyon abone sayısını aşmıştı.

2021 yılında her hafta yeni bir Netflix orijinal film yayınlayacağını duyuran platform, 2021 yılının en iddialı projelerinin yer aldığı bir video yayınlamıştı.

Netflix 2021 filmleriyle gövde gösterisi yaptıNetflix 2021 filmleriyle gövde gösterisi yaptı

Şubat ayında Türkiye’de yayınlanacak olan Netflix takvimi şu şekilde:

Netflix Türkiye'nin şubat takvimi belli oldu

Dünyada 190'dan fazla ülkede 167 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmlerini sunan Netflix'e Şubat ayında gelecek yeni yapımlar ve yeni sezonlar belli oldu.

ATEŞBÖCEĞİ YOLU 3 ŞUBAT

ATEŞBÖCEĞİ YOLU 3 ŞUBAT
Kristin Hannah'nın aynı isimli kitabından uyarlanan ve oyuncu kadrosunda Katherine Heigl, Sarah Chalke, Ben Lawson gibi isimlerin yer aldığı Ateşböceği Yolu, iki sıkı dost olan Tully ve Kate'in başından geçenleri konu alıyor.

MALCOLM VE MARİE 5 ŞUBAT

MALCOLM VE MARİE 5 ŞUBAT
Geçen yıl Christopher Nolan'ın Tenet filmiyle isminden söz ettiren John David Washington ve Zendaya'nın başrollerinde yer aldığı film bir yönetmenin ve sevgilisinin birbirleriyle olan gerilimli ve romantik hesaplaşmasını anlatıyor.

SPACE SWEEPERS 5 ŞUBAT

SPACE SWEEPERS 5 ŞUBAT
Güney Kore yapımı bir bilim kurgu filmi olan Space Sweepers 2092'de uzay çöplerinin ve imkansız görünen hayallerinin peşinden giden sıra dışı bir ekibin maceralarına odaklanıyor.

SUÇ MAHALLİ CECİL HOTEL 10 ŞUBAT

SUÇ MAHALLİ CECİL HOTEL 10 ŞUBAT
Joe Berlinger'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin ilk sezonunda izleyiciler Elisa Lam'in kaybolmasının ardından Cecil Hotel'in kötü şöhretinin daha da arttığına tanıklık edecek.

DÜNYADAN HABERLER 10 ŞUBAT

DÜNYADAN HABERLER 10 ŞUBAT
Ünlü Hollywood yıldızı Tom Hanks'in ve Helena Zengel'in başrollerinde yer aldığı film, Amerikan İç Savaşı gazisi bir adamın yetim bir kız çocuğuna yeni bir yuva bulmak için çıktığı tehlikeli yolculuğu konu alıyor.

SEVDİĞİM TÜM ERKEKLERE: ŞİMDİ VE SONSUZA DEK 12 ŞUBAT

SEVDİĞİM TÜM ERKEKLERE: ŞİMDİ VE SONSUZA DEK 12 ŞUBAT
Lara Jean ve Peter'ın başından geçenleri anlatacak gençlik filmi eski bir aşk mektubunun yeni bir aşka evrilmesini konu alıyor.

THE CREW 15 ŞUBAT

THE CREW 15 ŞUBAT
Bir NASCAR garajının ekip şefinin teknolojiye bağımlı Y kuşağından gençlerle anlaşmazlığa düşmesini konu alacak komedi dizisinin ilk sezonu şubatta izleyicilerinin karşısına çıkacak.

TRİBES OF EUROPA 19 ŞUBAT

TRİBES OF EUROPA 19 ŞUBAT
Henriette Confurius, Emilio Sakraya, David Ali Rashed gibi isimlerin yer aldığı dizi 2074'te küresel bir felaketin ardından egemenlik için birbiriyle savaşan pek çok mikro devlete bölünen Avrupa'nın kaderini belirleyecek üç kardeşin hikayesini anlatıyor.

I CARE A LOT 19 ŞUBAT

I CARE A LOT 19 ŞUBAT
Oyuncu kadrosunda Rosamund Pike, Peter Dinklage gibi isimlerin yer aldığı kara mizah filmi müvekkillerini kandıran ancak daha sonra şaşırtıcı biçimde yanıldığını fark eden Marla Grayson'ın başından geçenleri konu alıyor.

PELÉ 23 ŞUBAT

PELÉ 23 ŞUBAT
Futbol efsanesi Pelé'nin hayatını konu alacak belgesel şubatta izleyicileriyle buluşacak.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

Jason Statham gizli gizli Antalya’ya geldi!

Jason Statham gizli gizli Antalya’ya geldi!

Bu iş için öğretmenliği bıraktı! Şimdi...

Bu iş için öğretmenliği bıraktı! Şimdi...

365 Gün filmini sevdiyseniz bu filmlere bayılacaksınız

365 Gün filmini sevdiyseniz bu filmlere bayılacaksınız

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Koruma altına alındı! Yine de başı beladan kurtulmadı

Koruma altına alındı! Yine de başı beladan kurtulmadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sosyal medyada olay oldu! Yasak Elma'ya yorum yağdı

Sosyal medyada olay oldu! Yasak Elma'ya yorum yağdı

+18 filmin başrolü oldu! İlk kare nefes kesti

+18 filmin başrolü oldu! İlk kare nefes kesti

Nicole Kidman’a tarihi ayar: 'Sadakatsiz kadın'

Nicole Kidman’a tarihi ayar: 'Sadakatsiz kadın'

Diğer Haberler

Jason Statham’lı Five Eyes filmine sürpriz bir oyuncu katıldı

Jason Statham’lı Five Eyes filmine sürpriz bir oyuncu katıldı

Don't Look Up setinde görüntülendiler! Leonardo DiCaprio ile Jennifer Lawrence'ın keyfi yerinde

Sette görüntülendiler! Keyifleri yerinde

Jason Statham gizli gizli Antalya’ya geldi! Five Eyes çekimleri başladı

Jason Statham gizli gizli Antalya’ya geldi!

Dakota Johnson: 'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

Çin dizileri: İzlemeye başlayan bir daha bırakamıyor

Önce bir garipseyebilirsiniz! Sonra...

Kabus bitmedi! Spiral: Testere Devam Ediyor

Testere devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.