Netflix 2021 filmleriyle gövde gösterisi yaptı

Pandemi döneminde sinema salonlarının kapanmasıyla başta Netflix olmak üzere dijital platformlara büyük bir ilgi başladı. Bu dönemde bir hayli atak olan Netflix 2021 filmlerini konu alan bir video yayınladı.

Netflix, 2021 yılında yeni bir rekora imza atmayı planlıyor. Şirket tarafından bugün yapılan açıklamaya göre 2021'de Netflix'te 70'ten fazla orijinal film yayınlanacak. Netflix her hafta en az 1 yeni film sözü veriyor.

Netflix'in 2021 takviminde yüksek bütçeli epey bir film yer alıyor. Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın yer aldığı Don't Look Up filmi bu yıl Netflix'te yayınlanacak.

Netflix; bu yıl Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot gibi yıldız isimleri bir araya getiren, bugüne kadarki en büyük bütçeli filmi Red Notice‘i izleyicilere sunacak. Anthony Mackie’nin başrolünü üstlendiği Outside the Wire ve Zack Snyder imzalı Army of the Dead de yüksek izlenme rakamlarına ulaşabilecek benzer yapımlar olarak karşımıza çıkıyor.

NETFLİX 2021 FİLMLERİ

Netflix'in 2021 takvimindeki filmlerde yer alan aktörlerden bazıları şöyle: Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Dwayne Johnson, Idris Elba, Meryl Streep, Zendaya, Jennifer Lawrence, Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Gal Gadot, Dave Bautista, Naomi Watts, Jake Gyllenhaal, John David Washington ve Octavia Spencer.