The Office dizisi 'El Mektep' adıyla Suudi Arabistan'a uyarlandı! Afişi sosyal medyada yayınlandı

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan 'The Office' dizisi, El Mektep adıyla Suudi Arabistan'a uyarlandı. 20 bölüm olarak çekilen dizinin Arapça uyarlaması, kurye hizmeti veren bir çalışma ortamında geçiyor.

Saleh Abuamrh'in patron Malik Al-Tuwaifi karakterini canlandıracağı dizinin yönetmenliğini Mısırlı yönetmen Hisham Fathi üstlendi. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Fahad Albutairi, Nawaf Alshobaili, Saad Aziz, Adhwa Fahad, Razan Mansur, Reem Busati, Hisham Hawsawi yer alıyor.

ÇOK SAYIDA ÜLKEYE UYARLANDI

Ricky Gervais ile Stephan Merchant’ın yaratıcısı olduğu ve 2001 yılında başlayan kült komedi dizisi The Office, seneler içinde ABD, Fransa, Almanya, Kanada, İsrail, Hindistan ve yakın zamanda Polonya gibi birçok ülkede uyarlandı. Arapça The Office, dizinin 12'nci versiyonu olacak.

Sıradan gibi görünen ama sıra dışı komik bir ofiste geçen dizide iktidar düşkünü bir patron, her biri ayrı karakterde çalışanlar, 9-17 arası bitmesi gereken işler ve modern dünyanın en vazgeçilmez unsuru ofis hayatı odak noktasında yer alıyor.



Ofisin patronu, şakaları çalışanları tarafından anlaşılmayan çalışanlarının gözünde kaba, sevimsiz, sinir bozucu, ırkçı, cinsiyetçi ve verdiği hiçbir sözü yerine getiremeyen biridir ama aslında o aynı zamanda bir komedyen, bir dost, bir yardımseverdir de.



