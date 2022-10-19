MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. The Office dizisi 'El Mektep' adıyla Suudi Arabistan'a uyarlandı! Afişi sosyal medyada yayınlandı

The Office dizisi 'El Mektep' adıyla Suudi Arabistan'a uyarlandı! Afişi sosyal medyada yayınlandı

19.10.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ricky Gervais ile Stephan Merchant’ın yaratıcısı olduğu kült komedi dizisi The Office'in Arapça uyarlaması geliyor. MBC Stüdyoları, BBC ile yapılan anlaşma sonrası diziyi Suudi Arabistan için 'El Mektep' adıyla çekiyor. BAFTA ve Altın Küre ödüllü İngiliz komedi dizisi The Office'in uyarlaması olan yapımdan bir poster de yayınlandı.

The Office dizisi 'El Mektep' adıyla Suudi Arabistan'a uyarlandı! Afişi sosyal medyada yayınlandı

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan 'The Office' dizisi, El Mektep adıyla Suudi Arabistan'a uyarlandı. 20 bölüm olarak çekilen dizinin Arapça uyarlaması, kurye hizmeti veren bir çalışma ortamında geçiyor.

Saleh Abuamrh'in patron Malik Al-Tuwaifi karakterini canlandıracağı dizinin yönetmenliğini Mısırlı yönetmen Hisham Fathi üstlendi. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Fahad Albutairi, Nawaf Alshobaili, Saad Aziz, Adhwa Fahad, Razan Mansur, Reem Busati, Hisham Hawsawi yer alıyor.

FfcP7QMXkAA9kaW

ÇOK SAYIDA ÜLKEYE UYARLANDI

Ricky Gervais ile Stephan Merchant’ın yaratıcısı olduğu ve 2001 yılında başlayan kült komedi dizisi The Office, seneler içinde ABD, Fransa, Almanya, Kanada, İsrail, Hindistan ve yakın zamanda Polonya gibi birçok ülkede uyarlandı. Arapça The Office, dizinin 12'nci versiyonu olacak.

the-office

Sıradan gibi görünen ama sıra dışı komik bir ofiste geçen dizide iktidar düşkünü bir patron, her biri ayrı karakterde çalışanlar, 9-17 arası bitmesi gereken işler ve modern dünyanın en vazgeçilmez unsuru ofis hayatı odak noktasında yer alıyor.

theofficecast_trans_NvBQzQNjv4BqfPW3EaqVCgIi4TGmnUi__b9I2S2-TcnipTvK7G2FRdk
Ofisin patronu, şakaları çalışanları tarafından anlaşılmayan çalışanlarının gözünde kaba, sevimsiz, sinir bozucu, ırkçı, cinsiyetçi ve verdiği hiçbir sözü yerine getiremeyen biridir ama aslında o aynı zamanda bir komedyen, bir dost, bir yardımseverdir de.

Doğu Demirkol'un dizisi Doğu'nun 2. sezon çekimleri başladı! Evliya Aykan ve Ege Kökenli de başrollerdeDoğu Demirkol'un dizisi Doğu'nun 2. sezon çekimleri başladı! Evliya Aykan ve Ege Kökenli de başrollerde


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Efsane sunucuya veda! Çok sayıda ünlü isim katıldıEfsane sunucuya veda! Çok sayıda ünlü isim katıldı
Bomba yorum! "Burada kimse bakire ölmez..."Bomba yorum! "Burada kimse bakire ölmez..."
Cinsiyet değiştirmek için 2 buçuk milyon TL ödemişti! İç çamaşırı ve file çoraplı paylaşımCinsiyet değiştirmek için 2 buçuk milyon TL ödemişti! İç çamaşırı ve file çoraplı paylaşım
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan The Office dizisi Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Açılışını Erdoğan yapıyordu! Bir anda davetlilerin üzerine püskürdü

Açılışını Erdoğan yapıyordu! Bir anda davetlilerin üzerine püskürdü

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

‘Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım’

‘Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım’

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

İntihar mektubunda iğrenç detaylar! 'Uyurken çamaşırımı indirip...'

İntihar mektubunda iğrenç detaylar! 'Uyurken çamaşırımı indirip...'

SGK harekete geçti! Bildirmeyene 6 bin 400 lira ceza...

SGK harekete geçti! Bildirmeyene 6 bin 400 lira ceza...

İlginizi Çekebilir

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.