Netflix yeni dizisi Hellbound, Squid Game'in önüne geçti

Son zamanlarda Güney Kore yapımı dizilerin popülaritesi ve başarısı dünya çapında yadsınamaz bir gerçek haline geldi. Netflix'in öne çıkan yapımı Squid Game'den sonra Hellbound dizisi konuşulmaya başlandı.

FlixPatrol analytics’in verilerine göre, Güney Kore yapımı Hellbound, yayınlandığı 24 saat içinde 80’den fazla ülkede en çok izlenen Netflix televizyon serisi oldu.

HELLBOUND KONUSU

'Squid Game'in izlenmelerini geçerek yeni bir rekor kıran dizinin konusu ise şu şekilde:

Dünya tam anlamıyla cehenneme dönmüştür. Doğaüstü varlıklar, insanları korkunç bir şekilde cezalandırarak, onları cehenneme mahkum eder. Yaşananlar büyük bir kargaşaya neden olur ve bu ortam ilahi adaleti benimseyen dini bir gruba zemin hazırlar.

Dram ve gerilim türündeki dizinin yönetmen koltuğunda ise Yeon Sang-Ho oturuyor.

6 bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda ise Yoo Ah-In, Park Jung-Min, Kim Hyun-Joo ve Won Jin-A gibi isimler yer alıyor.



