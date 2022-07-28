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Netflix Zeytin Ağacı dizisi oyuncuları kimler? Zeytin Ağacı dizisi konusu nedir? İşte oyuncuları ve konusu!

28.07.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in yeni dizisi Zeytin Ağacı'nın konusu ve oyuncu kadrosu merak ediiliyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in ve senaryosunu Nuran Evren Şit'in üstlendiği Zeytin Ağacı dizisi Netflix'te yayına girdi. Peki Netflix Zeytin Ağacı dizisi oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir? İşte oyuncuları ve konusu!

Netflix Zeytin Ağacı dizisi oyuncuları kimler? Zeytin Ağacı dizisi konusu nedir? İşte oyuncuları ve konusu!

Netflix yapımı yeni dizi Zeytin Ağacı hakkındaki detaylar merak ediliyor. Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un başrolü üstlendiği Netflix yapımı Zeytin Ağacı dizisi bugün itibariyle yayın hayatına başladı. Dizi, Ayvalık ile başlayan bir macerayı konu alırken, konunun detayları sorgulanmaya başladı.

ZEYTİN AĞACI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Tuba Büyüküstün - Ada
Seda Bakan - Leyla
Boncuk Yılmaz - Sevgi
Füsun Demirel - Muko
Serkan Altunorak - Selim
Umut Kurt - Erdem
Murat Boz - Toprak
Fırat Tanış - Zaman
Rıza Kocaoğlu - Fikret (Fiko)

ZEYTİN AĞACI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide Ada, Sevgi ve Leyla'nın “rakı, balık, Ayvalık” olarak başlayan macerası, onları geçmişleriyle barıştıracak ve kendi yaşamları için yepyeni kararlar almalarına sebep olacak.

Üniversite senelerinde tanışan Ada, Sevgi ve Leyla'nın senelerdir devam eden güzel bir dostlukları bulunmaktadır. Başarılı bir cerrah olan Ada'nın yanında, idealist bir avukat ancak kariyer yapmayan Leyla vardır.. Ada, Sevgi ve Leyla'nın “rakı, balık, Ayvalık” olarak başlayan macerası, onları farklı kararlara sürükleyecektir.

Kızlardan Ada, Sevgi’nin Ayvalık’ta alternatif bir terapiye katılma isteğine gönülsüzce razı olacak ve üç kız arkadaş yola koyulacaktır. Ada, bu esnada hiç ummadığı biriyle karşılaşacak ve eski yaralar depreşecektir.

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Netflix Murat Boz Seda Bakan Tuba Büyüküstün zeytin ağacı
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