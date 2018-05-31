Neustadter'den Aykut Kocaman itirafı!

Fenerbahçeli Roman Neustadter, Rus basınına açıklamalarda bulundu. Kendisine Türkiye’de Ramazan ayının geldiği, bunun futbola nasıl yansıdığı sorulan deneyimli futbolcu, detaylı açıklamada bulundu. Konyaspor ile son hafta maçında ilk 11’e alınmayan, sonradan oyuna da girmeyen takım arkadaşıyla ilgili Neustadter şunları söyledi: “Artık vücutlarının buna alıştığını düşünüyorum. Maç günü oruç tutan oyuncular olduğunu bilsem de, sonuçta maç günü bunu yapmak daha zor. Ancak onlar için sorun yok. Örneğin Fenerbahçe’de Moussa Sow vardı. Ve Aatıf Chahechouhe maç gününde bile yemez. Ligdeki son maç öncesinde hoca Chahechouhe’ya ‘Seni kadroya alıp almayacağımı bilmiyorum’ dedi. Bunun üzerine futbolcu ‘Tamam sorun değil, bu benim dinim, yapmaya devam edeceğim’ dedi. Hoca onu maça çıkarmadı”. ‘Smolov ile görüştüm ama…’ Bir dönem Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Rusya ligi gol kralı Fedor Smolov ile ilgili de itirafta bulundu Neustadter: “Fedor Smolov bana Türkiye’den davet aldığını söyledi. Ancak herhangi bir şey sormadı. Ben kendisine ‘istiyorsan gel, ben de bundayım’ dedim. Zaten Türkiye’yi kendisine tabii ki tavsiye ederim. Rusya’dan İngiltere ya da Almanya’ya gitmekle aynı şey değil, tamam. Ama Türkiye’ye gitmek de yeni ve ilgi çekici bir şey. Ancak şunu da söyleyeyim ki onun yerinde olsam, eğer mümkünse İngiltere ya da Almanya’ya giderdim” diye konuştu.

‘Türkiye’de artık evimde gibiyim’ Roman Neustadter “Türkiye’de son derece iyi karşılandım. Gerek takım içinde gerekse kentte yaşayan insanlar bana iyi davranıyorlar. Zaten bir çok kişi İngilizce konuşuyor ve bir şekilde anlaşabiliyoruz. Bu çok önemli çünkü sonuçta ben Türkçe bilmiyorum. Benim için Türkiye’deki tek zorluk arkadaşlarımdan, yakınlarımdan uzak olmak. Ama bu ilk başlarda daha çok bir sıkıntıydı. Zamanla dost edinmeye ve evimde gibi hissetmeye başladım” dedi. ‘Aslında şampiyon da olabilirdik’ Geride kalan sezonu da değerlendiren Roman Neustadter “Fenerbahçe sezonu ikinci sırada tamamladı. Aslında şampiyon da olabilirdik. Kişisel olarak çok iyi bir sezon geçirdim. Hemen hemen tüm maçlarda forma giydim” diye konuştu. ‘Üçlü bana uyuyordu, ikili bozdu’ Sarı-lacivertlilere ilk geldiği dönem yaşadığı sıkıntılardan da bahseden 30 yaşındaki futbolcu “Benim için ilk dönem işler kolay değildi. Çünkü beni getiren hoca, dört hafta sonra ayrıldı. Dick Advocaat geldiğinde yeni bir sistem oynatmak istemişti. Öncesinde üç merkez savunmacıyla oynanıyordu, bu da bana uyuyordu, sonra bu iki oldu. Bir süre oynamayınca kendini göstermek zor oluyor. Simon Kjaer’in takımdan ayrılmasıyla ben de düzenli oynamaya başladım.