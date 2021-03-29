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Nevra Serezli'den Demet Akalın'a Aleyna Tilki cevabı!

29.03.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Nevra Serezli, “İşte Bu Benim Masalım” dizisinde torununu canlandıran Aleyna Tilki’yi “Yazık bak çocuk dizisinde oynuyor” sözleriyle eleştiren Demet Akalın’a cevap verdi.

Nevra Serezli'den Demet Akalın'a Aleyna Tilki cevabı!

Son olarak Aleyna Tilki ve Cemal Can’la “İşte Bu Benim Masalım” adlı gençlik dizisinde kamera karşısına geçen usta tiyatrocu Nevra Serezli, Engelsiz Yaşam Vakfı’nın ödül gecesine katıldı. Serezli, töreni Yeşilçam’ın efsane aktörlerinden İzzet Günay’la beraber izledi. Nevra Serezli, “İşte Bu Benim Masalım” dizisinde torununu canlandıran Aleyna Tilki’nin iş disiplinini övdü.

İzzet Günay’da dünya starı olmayı hedefleyen Aleyna Tilki’yi başarılı bulduğunu söyledi.

Nevra Serezli oğlu Murat Serezli’nin başrol oynadığı “Savaşçı” dizisinin yeni bölümlerini merakla beklediğini ifade etti. Usta oyuncu, Demet Akalın’ın Aleyna Tilki için söylediği “Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor” sözlerine de cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Demet Akalın Nevra Serezli
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