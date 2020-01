Nevşehir Belediye Başkanı Arı, “Kardeşlik hukukumuza kimse zarar veremeyecek”

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir ve Türkiye’nin daha ileriye gitmesi için tüm AK kadroların birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığını söyledi. Arı, “Siyasîler olarak, bu şehirde birliği ve beraberliği tesis etmek temel paydamız ve bu paydadan da asla taviz vermeyeceğiz. Hiçbir fitnenin kurbanı olmayacağız.” dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, kahvaltı programında yaptığı konuşmada gazetecilere Nevşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çeşitli çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. 2019 yılında şehrin kaderini değiştirecek, şehrin her bir ferdinin şehirleşme ve şehirde yaşama bilincini arttırarak onların hayatını kolaylaştıracak işleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Arı, 2020 yılında da aynı gayret ve azimle çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde Nevşehir Kalesi etrafının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Yenileme Alanı’ olarak ilân edilmesinin Nevşehir için oldukça önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Arı, bu konudaki katkılarından dolayı AK Parti Milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe ile İl Başkan Yanar’a teşekkür etti. Arı, “Büyük bir gayretle birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz zaman aşılmaz denen konuların nasıl aşıldığını en son kale bölgesinde gördük. Vekillerimiz ve il başkanımız ile beraber konu ile alakalı defalarca bakanlarımızla görüştük. Vekillerimizin takibi ve birlik beraberliğimiz kale bölgesinin ‘Yenileme Alanı’ olarak ilan edilmesinin en önemli altyapısıdır.” diye konuştu.

“Karasoku Mahallesi kentsel dönüşüm projesi”

Karasoku Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi’ne Mart ayı sonunda başlayacaklarının müjdesini veren Arı, bu alanda uygulanacak olan projenin TOKİ’nin örnek projesi olduğunu açıkladı. Arı, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Karasoku Mahallesi ile bütün iş ve işlemler bitti. Belli bir aşamaya geldi. 31 Mart 2020 tarihine kadar bu bölgedeki 1. Ada olarak adlandırdığımız eski Pazar yeri bölgesinde kentsel dönüşüme başlıyoruz. Bu Türkiye’de örnek bir proje olacak. Burası için hazırlanan proje, Cumhurbaşkanımıza TOKİ tarafından sosyal konutlar ve yeni yapılacak konutlar ile ilgili sunduğu örnek proje şehrimizde uygulanacak. Çok katlı olmayan, bölgenin yapısına uygun mimari tarzda ve içerisinde yürüyüş alanları, meydanların, caddelerin bulunduğu çok özel bir alan olacak.”

2020 yılında da Nevşehir Belediyesi’nin alt yapı hamlesinin sürdüreceğini ve yaklaşık 40 Milyon liralık bir yatırımla şehrin birçok bölgesinde altyapı ve sıcak asfalt çalışması gerçekleştireceklerini duyuran Arı, bununla birlikte şehrin sağlam bir altyapıya kavuşacağını ifade etti.

“40 milyon liralık altyapı çalışması yapılacak”

Arı, “Altyapı ile alakalı 2019 yılında yaptığımız çalışmaları sürdürerek 2020 yılında yaklaşık 40 Milyon liralık bir altyapı hamlesi gerçekleştireceğiz. Bunula ilgili de gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık. Vekillerimiz ve il başkanımızla yaptığımız istişarelerle şehrimizdeki birçok bölgenin altyapı problemini

hızlı bir şekilde yürütmek adına kararlar aldık. Kocaçay, Yunus Emre Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Nejdet Ersan Parkı önü ve Diriliş Meydanı’nda ciddi bir altyapı ve sıcak asfalt çalışması gerçekleştireceğiz. Belediyemizin her türlü imkânları bu şehrin her bir ferdinin hizmetine kullanılıyor ve kullanılmaya da devam ediyor.” şeklinde konuştu.

“Birlik ve beraberlik vurgusu”

Şehirde gerçekleştirilen tüm yatırımların milletvekilleri, parti yöneticileri, meclis üyeleri ve diğer kadrolarla birlikte hareket edilmesi sayesinde sağlandığını ve bundan sonraki süreçte de bunu sürdüreceklerini vurgulayan Arı, şunları söyledi;

“Birlikten, beraberlikten hiçbir zaman zarar gelmez. Biz ilk önce bu şehirde siyasetçiler olarak buradan birlik ve beraberlik içerisinde olmanın önemini ilân ediyoruz; biz kardeşiz, bizim kardeşlik hukukumuza, şehrin menfaatine olan hukuka zarar verecek hiçbir bireysel beklentimiz yoktur. Biz şehrimizin ve ülkemizin daha ileriye gitmesi, partimizin ve davamızın lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın daha dik durması için bu şehirde birliği ve beraberliği tesis etmek temel paydamız ve bu paydadan da asla taviz vermeyeceğiz. Hiçbir fitnenin kurbanı olmayacağız. “

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programına AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici, Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca, Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer, Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği İl Temsilcisi Can Taşkın ve gazeteciler katıldı.