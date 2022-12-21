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Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

21.12.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet siteleri üzerinden araç ve tatil evi kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Nevşehir, Ankara, Mersin ve Hatay'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7'si kadın 24 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 105 bin lira, ziynet eşyaları, ruhsatsız 3 tabanca, çok sayıda fişek, 30 gram esrar, sentetik uyuşturucu hap, banka kartları, telefon sim kartı ile dijital materyaller ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler arasında bulunan ve suç şebekesini yönettiği iddia edilen "Şiyar" kod adlı Ü.T. hakkında daha önce terör örgütü PKK üyesi olma ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından işlem yapıldığı belirlendi.

Polisin 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu yakaladığı şüphelilerin yaklaşık bin kişiyi dolandırdığı, elde ettikleri 50 milyon liradan fazla parayı bahis siteleri aracılığıyla akladıkları, lüks hayat sürdükleri öne sürüldü.

Nevşehir'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Nevşehir

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